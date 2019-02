iOS & iPhone: "Dieses Zubehör wird nicht unterstützt"-Sammelklage gestartet

Täuschung der Kunden?

Die Vorwürfe greifen sicherlich zu weit

Wenn das System nicht feststellen kann, dass Zubehörteile Spezifikationen einhalten oder sich diese außerhalb erwarteter Werte bewegen, so erscheint auf dem iPhone die bekannte Meldung "Dieses Zubehör wird eventuell nicht unterstützt". Was einerseits die Hardware schützen soll, hat gleichzeitig auch den für Apple angenehmen Nebeneffekt, dass Kunden stattdessen zu offiziellem oder zumindest von Apple lizenziertem Zubehör greifen. Allerdings spuckt das iPhone nicht nur dann besagte Warnung auf, wenn es sich bei angeschlossenen Geräten/Kabeln um qualitativ schlechte Nachbauten handelt. Selbst von Apple gelieferte Kabel und Netzstecker können mitunter die Zubehör-Warnung hervorrufen – beispielsweise bei Defekten, einem Wackelkontakt oder wenn der Lightning-Port verschmutzt ist und kein richtiger Kontakt hergestellt wird.In den USA formiert sich deswegen eine Sammelklage . Der Vorwurf: Es handle sich um Irreführung des Kunden, wenn durch Meldungen wie diese suggeriert werde, man müsse neues Apple-Zubehör erwerben. Tausende Nutzer seien deswegen getäuscht worden – weswegen eindeutig unfaire Handelspraktiken vorliegen. Apples Verhalten verstoße gegen unzählige Handelsgesetze Kaliforniens, weswegen Gerichte das Unternehmen bitte zur Leistung von Schadensersatz zwingen sollen.Man darf an dieser Stelle aber durchaus bezweifeln, dass Apple wissentlich falsche Warnungen einblendet, nur um ein neues Kabel oder einen neuen Ladestecker zu verkaufen. Zwar arbeitet Apple bei Adaptern und Co. mit riesigen Margen, derlei plumpe Geschäftspraktiken hat Cupertino aber wohl nicht nötig. Noch einen weiteren Punkt gibt es zu bedenken: Zwar mag die Aussage der ersten Klägerin, es habe sich um ein Original-Netzteil gehandelt, durchaus zutreffen. Keine Angaben gibt es hingegen, was mit dem Kabel war – weist dieses Beschädigungen auf oder ist ein nicht-lizenzierter Nachbau, so wäre die beanstandete Meldung korrekt.