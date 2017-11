iOS-Tastaturproblem: Apple nennt Workaround

Workaround über die Tastatureinstellungen

Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Textersetzung

Text

Kurzbefehl

Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Auto-Korrektur

Nutzerberichte über Tastaturprobleme auf iPhones, iPads und iPod touch mit iOS 11.1 machten nach der Veröffentlichung von Apples letztem iOS-Update schnell die Runde. Auf betroffenen Geräten erscheint bei der Eingabe des Buchstabens „I“ als Wortvorschlag ein „A“ neben einem Fragezeichensymbol. Einige Anwender berichten zudem davon, dass die Autokorrektur aus Eingaben mit großgeschriebenen „I“ ebenfalls ein „A“ mit Fragezeichen generiert. Ein neues Apple-Supportdokument nennt einen Workaround für das Problem.Wer von dem Fehler betroffen ist, kann sich laut Apple über die Tastatureinstellungen in iOS helfen. Überfügt der Anwender per Tipp auf das Plus-Symbol rechts oben eine neue Regel hinzu. Alsmuss der Nutzer ein großgeschriebenes „I“ einfügen, beikommt ein kleingeschriebenes „i“ in die entsprechende Zeile. Der Textersetzungsbefehl verhindert laut Apple, dass iOS aus einem „I“ ein „A“ mit Fragezeichensymbol erzeugt oder einen entsprechenden Wortvorschlag erstellt. Alternativ können Nutzer auch einfach die Autokorrektur deaktivieren ().Bislang äußerten sich vorwiegend Anwender der englischen Tastatur bezüglich des Fehlers. Ob der Bug auch andere Tastatursprachen betrifft, geht aus dem Apple-Dokument nicht hervor. Der Konzern wird das Problem, dessen Ursache weiterhin unklar ist, in einem Softwareupdate beheben. Ob der Bugfix Bestandteil von iOS 11.2 wird oder Apple vorher eine gesonderte Aktualisierung veröffentlicht, die den Fehler adressiert, ist nicht bekannt.