iOS 11: Tastaturproblem bei Wortvorschlägen

iOS schlägt für „I“ „A[?]“ als Wort vor

Einige Nutzer berichten von einem Problem in iOS 11, das im Zusammenhang mit den Textvorschlägen der Tastatur vorkommt. Der Fehler tritt auf, wenn der betroffene Anwender den Buchstaben „I“ eintippt. Statt mit einem Wortvorschlag zu reagieren, stellt die Anzeige über der Tastatur den Buchstaben „A“ neben einem eingerahmten Fragezeichen dar.[banner]Nutzer beobachteten den Fehler bislang sowohl in iOS 11.0.3 als auch der aktuellen Version iOS 11.1. Einzelne Mac-Anwender berichten ebenfalls von dem beschriebenen Problem bei Wortvorschlägen in macOS. Es ist unklar, was die Ursache des Bugs ist und wie viele Anwender betroffen sind. Eventuell steht der Fehler in Verbindung mit einer Emoji-Funktion, da ein „i“ bei manchen Nutzern in der Liste der am häufigsten verwendeten Emojis erscheint.Bislang gibt es noch keinen wirksamen Workaround. Das Problem lässt sich nur umgehen, indem die Textvorschläge auf dem iPhone oder iPad entweder ganz ausgeschaltet werden oder zu einer Drittanbieter-Tastatur gewechselt wird. Wer die normale Apple-Tastatur weiterverwenden möchte und den Bug bereits erlebt hat, muss auf ein Bugfix-Update von Apple warten. Laut eines MacRumors-Lesers, der mit dem Apple-Support Kontakt aufnahm, arbeitet der Konzern an einer Lösung.