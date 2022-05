iOS 15.5 und macOS 12.4 auf der Zielgeraden – Release Candidate ist erschienen

Apple Music Classical

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.4 Release Candidate 21F79 12.05.2022 iOS 15.5 Release Candidate 19F77 12.05.2022 iPadOS 15.5 Release Candidate 19F77 12.05.2022 watchOS 8.6 Release Candidate 19T572 12.05.2022 tvOS 15.5 Release Candidate 19L570 12.05.2022

Aktualisierung:

Vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass Apple die Arbeit an macOS 12.5 forciert und mit intensiven Tests öffentlich zugänglicher Angebote begonnen hat. Daraus lässt sich unter anderem ableiten, wie nah die erste Entwicklerversion von macOS 12.5 ist (siehe ). Höchstwahrscheinlich verteilt Apple diese zur WWDC, möglicherweise zur Unterstützung neuer Hardware. Gleichzeitig neigt sich die Erprobung von macOS 12.4, iOS 15.5 sowie den weiteren Systemupdates dem Ende entgegen. Ab sofort steht der erste Release Candidate/Golden Master zur Verfügung – und es ist recht wahrscheinlich, dass Apple in der nächsten Woche die finale Version veröffentlicht.Aus den vorherigen Betaversionen ist bereits bekannt, an welchen Baustellen Apple arbeitete. Neben den üblichen Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen, unter anderen in Hinblick auf Universal Control, bereitet sich Apple auf eine neue App für klassische Musik vor. Sicherlich gibt es in Zukunft nicht für jede Musikrichtung eigene Versionen von Apple Music, in diesem Fall erscheint Apple eine Aufteilung aber wohl sinnvoll.In der Fotos-App fiel auf, dass es "sensible Orte" gibt, die nicht mehr in automatisch erstellten Rückblicken erscheinen (siehe ). Bislang haben Nutzer aber keine Möglichkeit, diesbezüglich Einstellungen vorzunehmen.Die intensiv diskutierte Qualität der Webcam des Studio Display ist ebenfalls ein Punkt, dessen Apple sich annahm. In den letzten beiden Betaversionen konnte man einige Anpassungen und Verbesserungen beobachten, wie bisherige Fotovergleiche zeigten (siehe ).Zum Abschluss wie immer der Überblick, welche Betas und Vorabversionen sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen. Möchte man die Firmware des Studio Displays testen, so gibt es keinen separaten Download, stattdessen zeigt die Software-Aktualisierung unter 12.4 Monterey das Beta-Update an. Wer als registrierter Entwickler am Test teilnehmen möchte, kann die folgenden Systeme laden und installieren:Es steht auch der Release Candidate der Firmware für das Apple Studio Display zum Download für Entwickler bereit. Dies bedeutet, dass Apple wahrscheinlich auch die finale Version der Firmware in der kommenden Woche zum Download bereitstellen wird. Diese beinhaltet unter anderem eine verbesserte Software für die Integrierte FaceTime-Kamera.