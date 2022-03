iOS 15.4 und watchOS 8.5: Wiederherstellung der Apple Watch per iPhone möglich

Kunden können Wiederherstellung in Eigenregie beheben

Wiederherstellung mit dem iPhone sicher abschließen

Steht ein Update des Betriebssystems an, gibt es zumeist doch einige Gründe, dieses zeitnah vorzunehmen: Neben der Ausmerzung von Bugs und der Schließung von Sicherheitslücken warten manchmal auch eine ganze Reihe an neuen Features auf den Nutzer. Gerade die zuletzt für Apple-Geräte zur Verfügung gestellten Aktualisierungen haben es in sich und reichen zum Beispiel bereits seit Langem angekündigte Funktionen wie Universal Constrol nach (siehe hier ). In manchen Fällen geht ein solches Update aber schief: Das iPhone ruft dann um Hilfe, indem der Anwender es mit einem Rechner verbinden muss. Bei der Apple Watch ging ein fehlgeschlagenes Update oft mit besonders ärgerlichen Konsequenzen einher.Systemupdates auf der Apple Watch gestalten sich nicht immer ganz einfach. So mangelt es der Uhr bisweilen an einer ausreichenden Speicherkapazität – gerade bei der Series 3 ist dieses Phänomen häufig zu beobachten. Immerhin lässt sich eine neue Version von watchOS mittlerweile auch ohne iPhone direkt in den Einstellungen der Uhr anstoßen. In seltenen Fällen kommt es während des Aktualisierungsprozesses jedoch zu Turbulenzen – und ein Crash sorgt dafür, dass die Uhr unbrauchbar wird. Auch aus anderen Gründen bedarf es manchmal einer Wiederherstellung der Smartwatch. In diesen Situationen hatten Anwender bislang wenig Handlungsspielraum. In aller Regel mussten sie das Gerät an Apple schicken, um einen Techniker seine Arbeit machen zu lassen. Nun räumt das Unternehmen eine weitere Möglichkeit ein, ein derartiges Problem zu beheben. Anwender benötigen hierfür ein iPhone, auf dem mindestens iOS 15.4 installiert ist. Die Apple Watch muss wiederum zumindest mit watchOS 8.5 laufen.Laut einem entsprechend ergänzten Support-Dokument zeigt die Apple Watch im Falle einer erforderlichen Wiederherstellung möglicherweise eine neue Animation an: Diese weist darauf hin, das iPhone in die Nähe der Uhr zu halten. Dabei darf das iPhone nicht gesperrt sein, Bluetooth und WLAN müssen außerdem aktiviert sein. Ein Doppelklick auf die Seitentaste der Smartwatch führt zu weiteren Instruktionen auf dem iPhone. Apple rät außerdem, 2,4-GHz- anstatt 5-GHz-WLAN-Verbindungen zu wählen. Taucht auf der Uhr ein rotes Ausrufezeichen auf, so ist der Nutzer ebenfalls angehalten, zweimal die Seitentaste zu betätigen und die oben genannten Schritte durchzuführen. Gelingt das nicht, bleibt leider weiterhin nur die Reparatur bei Apple oder einem autorisierten Service-Partner.