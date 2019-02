iOS 13: Konzeptvideo zeigt Dark Mode, Multi-User und 38 weitere Wunsch-Features

Neuer Lock-Screen auf iPhone und iPad

Multi-User-Access für das iPad

Angeblich über 40 neue Features von iOS 13 hat ein Designer-Team in einem Konzeptvideo zusammengefasst, das auf YouTube aufgetaucht ist. Darin zeigen sie, wie sie sich die Umsetzung eines Dark Mode vorstellen, wie die Multi-User-Unterstützung und der Start-Bildschirm aussehen könnten – auch, wenn der Screen dank OLED-Display durchgehend angeschaltet bleiben darf („Always on Display“).In dem zweiminütigen Video präsentieren die Macher von AppleiDesigner zunächst einen überarbeiteten Sperrbildschirm. Dabei dürfen Nutzer zwischen verschiedenen individualisierten Ansichten per 3D Touch oder einem langanhaltendem Druck aufs Display wechseln. Zudem zeigen sie eine Variante für OLED-Bildschirme mit durchgehend angeschalteter Anzeige. Diese Funktion kursiert schon länger unter dem Namen „Always on Display”. Sie erspart den entsprechenden iPhone-Besitzern, das Gerät freizuschalten, um grundlegende Informationen auf dem Sperrbildschirm zu sehen. Dadurch, dass die schwarzen Pixel von OLED-Screens nicht leuchten, wäre diese Ansicht möglich, ohne viel Akku-Leistung zu verbrauchen.Ähnlich anderer Konzept-Grafiken zeigt auch dieser Entwurf einen Dark Mode für iOS. Die Nachtansicht bietet bessere Kontraste und spart auf OLED-Geräten zusätzlich Energie. Das Video kündigt sie systemweit an – sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad. Zudem präsentiert es überarbeitete Interfaces für Apple Music und die Kamera-App. Die Designer integrieren im Abo-Dienst eine neue „soziale“ Komponente. Die Kamera erhält eine intelligente Objekt-Erkennung sowie erweiterte Einstellungen bei der Video-Aufnahme.Auf Betriebssystemsebene erhalten die Nutzer des Konzeptes die Möglichkeit, alle Apps auf einmal zu schließen. Zudem lassen sich Apps im Home-Screen blockieren. Gesperrte Kandidaten müssen per Identifikation geöffnet werden. Ein Split-View für Programme soll Besitzern von großen iPhones helfen, deren Bildschirme besser nutzbar zu machen. Die Designer sehen die Funktion für Displaygrößen ab 5,5 Zoll vor. Den Siri- und Anruf-Screen haben die Video-Produzenten als Fenster gestaltet, sodass diese nicht mehr den ganzen Bildschirm einnehmen.Speziell für das iPad dachten sich die Gestalter ein Reihe von neuen Funktionen aus. So soll es sich ab iOS 13 per Magic Mouse bedienen lassen. Außerdem verpassten sie der Geräteklasse eine Taschenrechner-App. Das gravierendste Feature stellt aber die Mehrbenutzer-Unterstützung dar. Über den Sperrbildschirm melden sich die verschiedene Anwender an, der Administrator des iPads kann zuvor einstellen, wer welche Apps verwenden darf. Der Account-Wechsel gelingt im Video mühelos vom Kontrollzentrum aus.