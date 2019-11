iOS 13.3 und iPadOS 13.3 in der ersten Beta, tvOS 13.3 und watchOS 6.1.1 ebenfalls

Herbst 2019: Sehr hohe Updatefrequenz

Neuerungen in der aktuellen Beta

Beta-Updates und Buildnummern

Nach der Veröffentlichung der letzten größeren Systemupdates für Mac, iPhone, iPad und Co. (23. Oktober bzw. 29. Oktober) startet Apple ab sofort die nächste Betaphase. Entwickler haben erstmals die Gelegenheit, einen Testbuild von iOS 13.3 sowie iPadOS 13.3 zu laden. Ob Apple die Updates noch in diesem Jahr auf den Markt bringt, ist allerdings fraglich. Vor Weihnachten gibt es nur noch sieben volle Arbeitswochen, was einer eher kurzen Betaphase entsprechen würde. Eine Veröffentlichung in der Weihnachtswoche oder zwischen Weihnachten und Silvester ist hingegen unwahrscheinlich, denn auch für Apples Entwicklungsabteilungen ist dann für rund zwei Wochen Pause. Neben iOS 13.3 und iPadOS 13.3 steht zudem eine kleinere Aktualisierung für die Apple Watch bereit, nämlich watchOS 6.1.1. Auch das nächste Update von tvOS deutet sich an, tvOS 13.3 ist ebenfalls in Apples offizieller Aufstellung zu finden. macOS 10.15.2 Catalina lässt sich hingegen noch nicht laden.Schon direkt nach Freigabe der letzten Major Releases wurde offenbar, dass Apple diesmal mit einem hohen Updatetakt arbeitet und in rascher Folge Bugfix-Releases verteilt. Die Stimmung diesbezüglich ist etwas gespalten. Während viele Anwender loben, dass Apple rasch auf Fehlerberichte reagiert, deuten andere die Frequenz als Indiz für zu viele Fehler. Zum Vergleich: iOS 13.2 erschien nur fünf Wochen nach iOS 13.0. Im Vorjahr verstrich zwischen iOS 12.0 und iOS 12.2 beinahe ein halbes Jahr. Auch die Anzahl der kleineren Bugfix-Updates ist deutlich höher, denn Apple gab sehr schnell kleinere Aktualisierungen frei.Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, welche Verbesserungen Apple den kommenden Systemversionen spendiert. Wie üblich fassen wir diese als Aktualisierung zu dieser Meldung sowie morgen in einem gesonderten Artikel zusammen.Nachdem es seit letzter Woche keine einzige Betaversion im Entwicklerbereich gab, beginnt sich die Sektion nun wieder zu füllen. Folgende Testbuilds sind derzeit verfügbar:iOS 13.3 Beta 1, Buildnummer 17C5032d, (5. November 2019)iPadOS 13.3 Beta 1, Buildnummer 17C5032d, (5. November 2019)watchOS 6.1.1 Beta 1, Buildnummer 17S5433b, (5. November 2019)tvOS 13.3 Beta 1, Buildnummer 17K5433c, (5. November 2019)