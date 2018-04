iOS-12-Konzept zeigt Komplikationen auf dem Sperrbildschirm

Kleine, clevere Veränderungen

Erweiterter Dark Mode

Ein paar Designer und Fans der iOS-Plattform haben ein Konzept zur kommenden Version 12 des Betriebssystems gemacht und es visualisiert. Die Seite iosconcept ist zum einen ähnlich wie Apples Webseiten aufgebaut und zum anderen ist ein Video eingebunden, das die neuen Funktionen applelike bewirbt.Im neuen Lock-Screen des Konzeptes tummeln sich etwa - ähnlich zur Apple Watch - sogenannte Komplikationen. So nennt man auf einer Armbanduhr die Datumsanzeige oder andere spezielle Anzeigen. Im Fall des Lockscreens sind das die Temperatur, ungelesene Nachrichten, Fitness-Status und Wettervorhersage. Zudem schmückt ein dynamischer, beziehungsweise animierter Bildschirmhintergrund den Lock Screen. Auf dem werden ebenfalls Datum, Zeit und Buttons für Taschenlampe und Kamera dargestellt. Technisch müsste allerdings der Bildschirm dauerhaft eingeschaltet sein, was in erster Linie für das sparsame OLED-Display des iPhone X Sinn ergibt.Zusätzlich zeigen die Macher den "Minimalistic Indicator", bei dem nur ein Zähler anzeigt, wieviele Notifications, also Mitteilungen, im Lockscreen aufgelaufen sind. Im freigegebenen Zustand integrieren sie einen Lautstärke-Regler in die Kopfleiste zwischen WLAN-Status und Ortungspfeil, beziehungsweise Uhrzeit.Das Video zeigt zusätzlich viele Apps im - echten - Dark Mode, gruppierte Notifications, Gruppen-Chat in FaceTime und Siri ohne Vollbildmodus. Interessant ist die Idee, den Multitasking-Screen und das Kontrollfenster zu verschmelzen: Mit Links/Rechts-Wischen navigiert man zwischen den offenen Apps, mit Hoch/Runter-Bewegungen lassen sich die anderen Einstellungen aufrufen. Die Designer reichern ihre Präsentation mit neuen Wallpapers, Emojis und Animojis an und integrieren zuletzt Shazam in die Music-App.