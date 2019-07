iOS 12.4, macOS 10.14.6 und watchOS 5.3: Erste Rückmeldungen zur gestrigen Update-Welle

iOS 12.4

macOS 10.14.6

watchOS 5.3

iOS 9.3.6 und 10.3.4

tvOS 12.4, Apple TV Software 7.3.1 & HomePod Software 12.4

Gestern Abend hat Apple eine Fülle von neuen Updates für alle Apple-Plattformen veröffentlicht – es erschienen die finalen Versionen von macOS 10.14.6, iOS 12.4, watchOS 5.3 und tvOS 12.4. Ferner veröffentlichte Apple auch Updates für iOS 9 und 10 sowie eine neue HomePod-Software mit der Versionsnummer 12.4. Sogar das Apple TV der dritten Generation bekam ein Update auf Version 7.3.1 spendiert.Apples lange Beta-Phasen und die öffentlichen Tests scheinen sich auszuzahlen: iOS 12.4 scheint ersten Rückmeldungen nach völlig unproblematisch zu sein. Schaut man sich in diversen Communities um, ist von keinerlei Schwierigkeiten zu lesen. Nutzer loben die Möglichkeit, zukünftig eine Migration von einem iPhone zu einem neuen Gerät durchzuführen, ohne zuvor ein iCloud-Backup anlegen zu müssen.Wie iOS 12.4 befand sich auch macOS Mojave 10.14.6 sehr lange im öffentlichen Beta-Test und auch hier scheint Apple kein grober Schnitzer unterlaufen zu sein: Es gibt keine nennenswerten Problemberichte zu der Aktualisierung. Bislang sind auch keine Rückmeldungen aufgetaucht, dass bestimmte Programme nicht mit dem Update zusammenarbeiten.Apple musste vor zwei Wochen die Walkie-Talkie-Funktion aufgrund eines Sicherheitsmangels deaktivieren – mit watchOS 5.3 und iOS 12.4 konnte Apple die Sicherheitslücke ausräumen und die Walkie-Talkie-Funktion wieder anschalten. Nutzer berichten, dass das Feature nun wieder wie gewohnt seinen Dienst verrichtet. Allerdings müssen alle Teilnehmer zwingend watchOS 5.3 und iOS 12.4 einsetzen, damit die Funktion zur Verfügung steht.Nutzer in Kanada und Singapur freuten sich besondern über watchOS 5.3: Durch das Update aktivierte Apple die Elektrokardiogramm-Funktion der Apple Watch Series 4 in diesen Regionen. Das EKG-Feature funktioniert in Kanada und Singapur genau so wie in den USA oder der EU – Apple musste keine regionalen Anpassungen der Funktionsweise vornehmen.Überraschend gab Apple auch eine Aktualisierung für iOS 9 und 10 heraus – diese bringt neben Sicherheitsverbesserungen auch einen Fix für GPS-Probleme mit, welche durch einen Überlauf des Zeitsignals entstehen: Am 6. April 2019 begann die übermittelte GPS-Zeit wieder bei 0, da die maximale Zahlengröße des Zeitsignals erreicht wurde.Offensichtlich ist Apple hier aber ein Programmierfehler unterlaufen: In einem Support-Dokument gibt Apple bekannt, dass es am 3. November 2019 zu Fehlern bei der Koordinatenbestimmung oder bei der automatischen Zeitumstellung kommen kann. Andere Hersteller sind direkt am 6. April von den Auswirkungen betroffen, sollten sich Fehler in der GPS-Umsetzung herausstellen.Nutzer, welche bereits ältere iOS-Geräte wie ein iPhone 5 oder ein iPad 2 auf IOS 9 oder 10 aktualisiert haben, berichten von keinen negativen Auswirkungen des Updates. Auch die GPS-Ortung funktioniert nach dem Update wie gewohnt.Obwohl es für die Apple-TV-Software 7.3.1 für das Apple TV der dritten Generation wie auch für die HomePod-Software keine Beta-Phase gab, scheinen sich keine Probleme eingeschlichen zu haben. Auch tvOS 12.4 scheint unproblematisch zu sein: Nutzer berichten von keinerlei Schwierigkeiten beim oder nach dem Update.