iOS 12.3, macOS 10.14.5 und tvOS 12.3 – Apple beschleunigt die Betaphase

iOS 12.3 und macOS 10.14.5

Aktuelle Betaversionen im Entwicklerbereich

iOS 12.3 Beta 4, Build 9M1118, (29.04.2019)

macOS 10.14.5 Beta 4, Build 18F127a, (29.04.2019)

tvOS 12.3 Beta 4, Build 16M5146a, (29.04.2019)

Apple TV Software 7.3 Beta 3, Build 12H836, (29.04.2019)

watchOS 5.2.1 Beta 4, Build 9M1035, (15.09.2019)

Nur noch ein Monat vergeht, bis die nächsten großen Neuerungen im Apple-Universum anstehen. Damit gemeint sind noch weniger die Systemupdates als die damit einhergehenden Produkteinführungen. Apples eigenproduzierte Serien lassen zwar noch einige Monate auf sich warten und erscheinen erst im Herbst, eine grundlegende Neugestaltung der TV-App ebnet aber bald den Weg. Diese ist Bestandteil der kommenden Systemupdates – und Apple gab bereits eine Terminvorhersage ab. Demnach erscheinen iOS 12.3, macOS 10.14.5, tvOS 12.3 sowie watchOS 5.2.1 bis Ende Mai. Mit der heutigen Freigabe einer neuen Betarunde hat Apple die Geschwindigkeit der Testphase angezogen, denn die letzten Builds wurden nur noch eine Woche alt. Beta 4 markiert somit den Eintritt in den schnelleren Releasezyklus.Schon das kommende Update bereitet auf Apples zusammen mit Goldman Sachs herausgegebene Kreditkarte namens "Apple Card" vor – diese erscheint aber erst im Sommer und zunächst auch nur in den USA. Ab Ende Mai direkt verfügbar ist hingegen Apples Einstieg in den Streaming-Markt. Die kostenpflichtigen Themenkanäle namens "Apple TV channels" stehen dann in mehr als 100 Ländern zur Verfügung. Anders als bei Netflix stellt sich der Nutz je nach Interesse ein Programm zusammen.Apple aktualisiert nicht nur die TV-App unter iOS, sondern beginnt etwas später auch auf dem Mac damit, Funktionalität aus iTunes zu lösen. Wer ein älteres Apple TV (3. Generation) besitzt, erhält ebenfalls noch einmal ein Systemupdate, das Apple als "Apple TV Software 7.3" bezeichnet. macOS 10.14.5 bringt noch eine andere Umstellung mit sich, denn Apple verschärfte die Sicherheitsvorgaben neuer Apps. Eine genauere Beschreibung bietet der verlinkte Artikel unterhalb dieser Meldung.Die folgende Liste zeigt, welche Betaversionen derzeit im Entwicklerbereich zu finden sind. Wie üblich nennen wir auch Buildnummer und Datum der Veröffentlichung: