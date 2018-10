iOS 12.1, watchOS 5.1 und tvOS 12.1 in der fünften Beta

Neuerungen in iOS 12.1

Übersicht: Die momentanen Vorab-Versionen

macOS Mojave 10.14.1 beta 4 , Build 18B67a (17.10.2018)

, Build 18B67a (17.10.2018) iOS 12.1 beta 5 , Build 16B5089b (22.10.2018)

, Build 16B5089b (22.10.2018) watchOS 5.1 beta 5 , Build 16R5589c (22.10.2018)

, Build 16R5589c (22.10.2018) tvOS 12.1 beta 5 , Build 16J5602a (22.10.2018)

, Build 16J5602a (22.10.2018) Xcode 10.1 beta 3 , Build 10O35n (15.10.2018)

, Build 10O35n (15.10.2018) Shortcuts 2.1 beta 2 , Build 1A82 (15.10.2018)

, Build 1A82 (15.10.2018) Swift Playgrounds 2.2 beta , Build 2D131g (22.9.2018)

Die Arbeiten an den nächsten größeren Systemupdates nähern sich dem Abschluss. Am 30. Oktober findet Apples zweites Herbst-Event in diesem Jahr statt, auf dem Apple aller Wahrscheinlichkeit nach neue iPads ankündigt – welche dann iOS 12.1 benötigen. Aus diesem Grund kann man von einer Veröffentlichung in der kommenden bzw. übernächsten Woche ausgehen. Da Apple normalerweise recht zeitnah alle Systeme aktualisiert, ist demzufolge auch mit der Freigabe der restlichen Updates zu rechnen. Am heutigen Abend gibt es aber zunächst eine weitere Betarunde, nämlich iOS 12.1, watchOS 5.1 und tvOS 12.1 in der fünften Betaversion. Änderungen im Vergleich zu den letzten Betas sind außerordentlich unwahrscheinlich, da Apple in der fortgeschrittenen Betaphase keine Baustellen mehr aufreißen wird. Keinen neuen Build findet man hingegen von macOS 10.14.1 Mojave vor.iOS 12.1 bringt Unterstützung für Gruppenanrufe via FaceTime mit (selbiges trifft auch auf macOS 10.14.1 zu), außerdem lässt sich auf dem iPhone Xs sowie dem iPhone Xs die integrierte SIM-Karte ("eSIM") freischalten. Der Nutzer kann damit entweder zwei Nummern parallel verwenden oder auch ausschließlich die eSIM verwenden und auf die herkömmliche SIM-Karte verzichten. Als weitere Verbesserung gibt es in iOS 12.1 die Möglichkeit, schon während des Fotografierens Einstellungen zur Tiefenschärfe vorzunehmen. Keine sichtbaren Neuerungen gibt es hingegen bei den Betriebssystemen für das Apple TV und die Apple Watch. Apple konzentrierte sich vorrangig auf Fehlerbehebungen – wenngleich es in den offiziellen Release Notes keine detaillierte Aufstellung der Änderungen gibt. Die angekündigte EKG-App sucht man auf der Apple Watch bislang vergebens.Wie üblich gibt es an dieser Stelle wieder eine kurze Auflistung aller Testversionen, die Apple momentan im Entwicklerbereich anzeigt. Vermerkt ist neben der Systemversion auch die aktuelle Buildnummer sowie das Datum der letzten Aktualisierung.