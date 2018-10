iOS 12.1 steht unmittelbar bevor – Handbuch bereits veröffentlicht

Auch wenn Apple noch kein Veröffentlichungsdatum des nächsten größeren iOS-Updates nannte, so gibt es dennoch nun die Bestätigung für die unmittelbar bevorstehenden Freigabe. Über iBooks lässt sich nämlich bereits das aktualisierte iOS-Nutzerhandbuch laden. Dieses trägt nun den Titel " iPhone User Guide for iOS 12.1 " und zeigt in den eingefügten Screenshots die großen Neuerungen aus iOS 12.1. In der Vergangenheit machte besagter User Guide schon häufiger einen Frühstart und ging dem Systemupdate voraus – meist aber nur sehr kurz.Man kann aus diesem Grund davon ausgehen, dass iOS 12 auf jeden Fall in dieser Woche erscheint – möglicherweise sogar schon am heutigen Abend in der Software-Aktualisierung auftaucht. Sicher war die Veröffentlichung zum Verkaufsstart des neuen iPad Pro ohnehin. Zahlreiche Stellen in der Betaversion weisen eindeutig darauf hin, dass die neue Tablet-Generation nämlich iOS 12.1 benötigt. Beispielsweise soll Face ID im Quer- und im Hochkant-Modus funktionieren – anders als bei bisherigen iPhones.Im User Guide dokumentiert Apple die bereits bekannten Verbesserungen. Dazu zählen Gruppenanrufe in FaceTime, wenngleich sich die Einschränkung finden lässt, dies funktioniere nicht in allen Regionen. Außerdem weist Apple auf die Unterstützung von Dual SIMs hin, was allerdings Unterstützung des jeweiligen Mobilfunkanbieters bedarf. Die großen deutschen Unternehmen sagten bereits Unterstützung zu (siehe ).Ebenfalls zur Sprache kommen Verbesserungen von Apple Music, um den Katalog einfacher durchstöbern und schneller eigene Lieblingsinhalte finden zu können – die Beschreibung ist allerdings ein Relikt des vorherigen iOS-Updates, obwohl Apples den Absatz mit "iOS 12.1" markiert. Gemeint sein könnte möglicherweise die Einbindung der Songtexte-Datenbank Genius (siehe ), welche jüngst bekannt gegeben wurde. Als weiteren Punkt führt Apple noch die Kamerafunktion auf, Tiefenschärfe bereits während des Fotografierens beeinflussen zu können. Dazu bedarf es eines iPhone Xs, Xs Max oder XR.