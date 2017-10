iOS 11 überholt iOS 10 bei Verbreitung

Drei Wochen nach der Einführung von iOS 11 ist Apples neueste Systemversion bereits am häufigsten auf iPhones und iPads anzutreffen. Dies legen zumindest neue Zahlen von den Marktforschern bei Mixpanel nah. Allerdings zeigt das Diagramm zugleich, dass sich das Wachstum in den letzten Woche leicht abgeschwächt hat und iOS-10-Nutzer etwas zögerlicher auf iOS 11 wechseln.Ein neuen Schub für iOS 11 könnte der bevorstehen Verkaufsstart des iPhone X Anfang November geben. Darüber hinaus bereitet Apple auch die Veröffentlichung von iOS 11.1 vor, was ebenfalls Nutzer zu einem Umstieg animieren dürfte. Spätestens dann sollte iOS 11 auch die 50%-Hürde überwinden. Aktuell kommt iOS 11 auf 48,61 Prozent, während iOS 10 auf 45,47 Prozent gefallen ist. Ältere iOS-Versionen erreichen nur noch einen Anteil von 5,93 Prozent.Im Vergleich zur Einführung von iOS 10 läuft der Umstieg aber nicht ganz so schnell ab. iOS 10 hatte iOS 9 bereits nach zwei Wochen überholt. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass Apple in diesem Herbst mit iOS 11 gleich zwei neue iPhone-Generationen einführt, jedoch davon erst eine Generation auch schon im Handel erhältlich ist. Ein weiterer Grund für die Verzögerung bei iOS 11 könnte darüber hinaus in der fehlenden Unterstützung alter 32-Bit-Apps liegen.iOS 10 ist die letzte Version, mit der Nutzer nahezu alle ihre aus dem App Store geladenen Apps ausführen können. Apple selbst kann dagegen recht wenig unternehmen. Die Umstellung auf 64 Bit hat Apple bereits vor einigen Jahren vollzogen. Jedoch hatte nicht jeder Entwickler Apples Empfehlung beherzigte und ein 64-Bit-Update veröffentlicht. Angesichts der Fülle an Apps im App Store ist aber davon auszugehen, dass es für viele alte Apps 64-Bit-fähige Alternativen gibt.