iOS 11: Umstiegslust der Nutzer nimmt an Fahrt auf

Schnelle iOS-Ausbreitung, langsame iOS-Ausbreitung

32-Bit-Ende un iPhone 8 als Hemmschuhe für iOS-11-Updates

Vor einem Jahr: iOS 10 nach Fahrt auf

Unmittelbar nach der Freigabe von iOS 11 am 19. September maßen wir in den Statistiken von MacTechNews einen enormen Run auf das neue Mobilsystem. Nach 24 Stunden lag der Anteil bereits bei 60 Prozent. Es dauerte aber nicht lange, bis klar wurde, dass weltweit das Update-Interesse deutlich zurückhaltender war. Schon nach einer Woche lag die Verbreitung mit nur etwa 24 Prozent zweistellig hinter dem Vergleichswert von iOS 10 aus dem Vorjahr zurück (MTN berichtete: ).Langsam gleicht sich das Verhältnis nun aber aus. Fünfzehn Tage nach Release sind den neuesten Daten von Mixpanel zufolge inzwischen 39,82 Prozent der Nutzer umgestiegen. iOS 10 schnitt nach fünfzehn Tagen mit 41,66 Prozent nur recht knapp höher ab. Heutzutage liegt der Wert von iOS 10 mit 54,07 Prozent immer noch deutlich höher als iOS 11, das dürfte sich aber bereits in den kommenden Tagen umdrehen. Auf iOS 9 oder noch älter greifen nur noch 6,11 Prozent der Nutzer zurück - ein recht stabiler Wert, handelt es sich wohl hauptsächlich um generelle Update-Muffel oder Geräte, welche das aktuelle System gar nicht mehr tragen können.Die Adaptionsgeschwindigkeit von iOS 11 hat sich derjenigen von iOS 10 inzwischen weitgehend angepasst. In der Historie schneiden beide allerdings eher schwach ab: Die früheren Versionen 6, 7 und 9 erreichten schon jeweils nach spätestens einer Woche die 40-Prozent-Marke. Auf der anderen Seite gab es mit iOS 5 und iOS 8 allerdings auch zwei Systemgenerationen, die deutlich langsamer Verbreitung fanden und erst nach über drei Wochen auf 40 Prozent kamen.Ein Grund für die eher mäßige Ausbreitungsgeschwindigkeit von iOS 11 könnte im Ende der 32-Bit-Apps begründet liegen. Überall, auch auf MacTechNews, liest man die Empfehlung, vor einem Update auf iOS 11 zu überprüfen, ob wichtige Apps von dem Support-Ende betroffen sind. Möglicherweise sind bestimmte alte Anwendungen für mehr Leute relevant, als man im Voraus hätte annehmen können. Außerdem verbreiten sich neue iOS-Versionen auch stets mit den jeweils neu vorgestellten iPhones - Beim diesjährigen iPhone 8 muss Apple aufgrund des ebenfalls angekündigten iPhone X nun aber mit deutlich weniger Verkäufen auskommen.iOS 10 erlebte übrigens letztes Jahr gut zweieinhalb Wochen nach dem Release einen wahren Adaptionsboost und hängte nach drei Wochen sämtliche Vorgängerversionen in Sachen Ausbreitungsgeschwindigkeit ab (MTN berichtete: ). Ob iOS 11 in den kommenden Tagen eine ähnliche Performance gelingt, darf bezweifelt werden.