iOS 11: Portrait-Modus für iPhone 7 Plus optimiert, Betaphase beendet

Einer der Vorteile der Dualkamera des iPhone 7 Plus liegt darin, dass das System auf einem Bildmotiv Vorder- und Hintergrund unterscheiden kann. Das fotografische Stilelement des Bokeh-Effekts, also die Verwischung des Hintergrunds, um das zentrale Motiv noch mehr hervorzuheben, ist seitdem möglich. Die entsprechende Kamera-Einstellung, der »Portrait-Modus« ist bereits seit iOS 10.1, also annähernd ein Jahr, verfügbar. Apple beließ ihn aber stets in einer Betaphase, markierte ihn also als noch nicht voll ausgereift. Mit der neuesten Testversion von iOS 11, die seit Anfang der Woche verfügbar ist, hat Apple die Betaphase der Funktion beendet.Damit gehen auch kleinere Veränderungen des Portrait-Modus einher. Die wichtigste ist wahrscheinlich, dass sich die Unschärfe des Hintergrunds auch nachträglich wieder rückgängig machen lässt. Sobald man ein im Portrait-Modus geschossenes Bild in der Fotobibliothek antippt, erscheint ein zusätzlicher Knopf namens »Tiefe«. Dieser deaktiviert, bzw. reaktiviert die Hintergrundunschärfe.Konsequenterweise fällt damit die bisher gegebene Möglichkeit weg, zwei Versionen des Bildes zu speichern, einmal mit und einmal ohne Bokeh-Effekt. Das wiederum kommt dem Speicherplatz auf dem Gerät oder der iCloud zu Gute. Trotz dieser Verbesserungen in der Nutzerführung müssen Besitzer des iPhone 7 Plus in Erinnerung behalten, dass der Bokeh-Effekt nicht bei jedem Bild zur Verfügung steht. Weiterhin ist er nur zu erreichen, wenn man den Kameramodus »Portrait«, nicht »Foto«, anwählt.Weil die Dualkamera des iPhone 7 Plus aus zwei Kameramodulen mit verschiedenen Blenden (einmal Weitwinkel f/1,8 und einmal Tele f/2,8) besteht, ist eine grobe Entfernungsmessung der Bildmotive möglich. Derselbe Umstand erlaubt auch einen rudimentären optischen Zweifach-Zoom. Es ist anzunehmen, dass zwei der drei im kommenden Monat vorgestellten neuen iPhones ebenfalls mit Dualkamera ausgeliefert werden.