iOS 11: Apple arbeitet an GarageBand-Startproblem

Apple nennt Workaround für das Problem

Einstellungen > [Name] > iCloud

Diverse Nutzer von Apples Musik-Tool GarageBand berichten über ein schwerwiegendes Problem im Zusammenspiel mit iDevices, auf denen iOS 11 installiert ist. Unter Umständen verweigert die App den Start, sodass Anwender das Programm nicht mehr nutzen können. Apple hat bereits angekündigt, an der Behebung des Fehlers zu arbeiten.In einem eigens für den Absturzfehler bestimmten Support-Dokument bestätigt der Konzern die Kenntnis über das Problem und gibt an, nach einer Lösung zu suchen. Die Ursache scheint im Zusammenspiel zwischen der iOS-Version von GarageBand und iCloud zu liegen.Apple verweist für die Übergangszeit bis zum nächsten Update auf einen Workaround, der aber eine Einschränkung beinhaltet: Die Online-Datensynchronisation mit den Servern des Konzerns wird gekappt.Nutzer müssen überdie Online-Anbindung von GarageBand deaktivieren. Anschließend sollte GarageBand für iPhone und iPad wieder normal funktionieren. Anwender können aber nicht mehr auf ihre in iCloud Drive gespeicherten Songs zugreifen. Neue Songs werden auf dem jeweiligen iOS-Gerät gesichert.Apple veröffentlichte seit dem Erscheinen von iOS 11 am 19. September drei Updates des hauseigenen Mobil-Betriebssystems. Diese kümmerten sich unter anderem um Sendeprobleme von Exchange-Mail-Konten, Knistertöne beim Telefonieren mit dem iPhone 8 sowie 8 Plus und Touchscreen-Schwierigkeiten einiger iPhone-6s-Modelle. Es ist nicht bekannt, ob Apple das GarageBand-Problem per App-Aktualisierung beheben kann, oder erneut ein iOS-11-Update erforderlich ist.