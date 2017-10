iOS 11.0.3 erschienen

Touch-Eingabe hat auf einigen iPhone 6s-Displays nicht reagiert, da diese nicht durch Originalersatzteile von Apple ersetzt wurden.



Hinweis: Ersatzdisplays von Drittanbietern können möglicherweise die visuelle Qualität beeinträchtigen oder nicht korrekt funktionieren. Apple-zertifizierte Bildschirmreparaturen werden von autorisierten Experten unter Verwendung von Apple Originalteilen durchgeführt.

Auf allen mit iOS 11 kompatiblen iPhone- und iPad-Modellen lässt sich nun das dritte Bugfix-Update für das Ende September erschienene iOS 11 herunterladen. Apple hat unter anderem ein Problem auf dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus behoben, bei dem keine Warntöne und kein Vibrationsalarm ausgelöst wurden.Die Aktualisierung ist rund 300 MB groß und kann direkt auf den iOS-Geräten über die Einstellungs-App heruntergeladen werden. Alternativ ist auch eine Aktualisierung via iTunes auf dem Mac oder PC möglich.Als weiterer Punkt in der Update-Beschreibung ist folgendes aufgeführt:Offenbar wurden einige Bildschirme durch Reparaturdienste beim iPhone 6s verbaut, welche nach der Aktualisierung auf iOS 11 nicht mehr korrekt funktionierten. Es ist zu vermuten, dass es sich wohl um eine ganze Reihe von Geräten handeln muss, die mit Drittherstellerbildschirmen repariert worden sind - ansonsten hätte Apple mit Sicherheit kein Interesse daran, ein Problem, verursacht durch unsachgemäße Reparatur, aus der Welt zu schaffen. Um welche Displays von welchen Reparaturdienstleistern es sich handelt, ist leider noch nicht bekannt geworden.