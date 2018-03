iOS 11.3, macOS 10.13.4 und tvOS 11.3 in der vierten Beta

iOS 11.3 Beta 4

macOS 10.13.4 Beta 4

tvOS 11.3 beta 4

Die Arbeit an Apples kommenden Systemupdates befindet sich noch immer in der früheren Phase, denn Apple ließ erneut zwei Wochen zwischen der letzten und der heute erschienenen Betaversion verstreichen. Bis zur allgemeinen Freigabe könnte daher noch einige Zeit vergehen - normalerweise deutet ein immer schnellerer Release-Zyklus auf die bevorstehende Veröffentlichung hin. Im Folgenden eine Zusammenfassung der Neuerungen.(Build 15E5201e)Die schon vor Monaten angekündigte Streaming-Protokoll AirPlay 2 war zwar in den ersten beiden Betaversionen vorhanden, verschwand dann jedoch kommentarlos mit Beta 3.Auf werkseitigen Multiroom-Support muss man daher wohl noch länger warten, denn auch in der vierten Beta fehlen die Optionen. Dafür enthält iOS 11.3 aber eine andere, ebenfalls schon lange versprochene Funktion. "Messages in iCloud" ermöglicht es, die gesamte Chat-Historie in der iCloud zu speichern, sodass diese auf allen Geräten zur Verfügung steht.Die wesentlichste Neuerung der nächsten iOS-Version betrifft alle Nutzer, deren 6, 6s, SE und 7 nicht mehr die anfängliche Rechenleistung bietet. Grund dafür ist eine Routine, die das Gerät ausbremst, um plötzliches Abschalten bei älter werdenden Akkus zu verhindern. Die Akku-Einstellungen im System enthalten ab 11.3 eine Anzeige zum Zustand des Akkus. Lässt sich dort die Bezeichnung "Höchstleistungsfähigkeit" finden, so greift die Drosselung nicht. Sofern das System zu einer anderen Auffassung gelangte und daher Leistungsspitzen abflacht, bietet ein kleiner Link die Option, manuell weiterhin immer höchste Leistung abzurufen. Genaue Details bietet dieser Artikel (Build 17E170c)Ein reines Wartungs- und Stabilitätsupdate steht für Mac-Nutzer an. Neben Fehlerbehebungen verbessert macOS 10.13.4 den Umgang mit externen Grafikkarten (Inbetriebnahme ohne Neustart bzw. Abmelden). Wer noch ältere 32-Bit-Apps verwendet, sieht beim Starten fortan eine Warnung, die genauso wie einst unter iOS formuliert ist. Darin heißt es, die App könne die Leistung des Macs beinträchtigen und müsse daher aktualisiert werden.(Build 15L5198d)Die Handhabung und Anpassung der Bildwiederholrate an das HDMI-Signal funktioniert unter tvOS 11.3 nun auch auf dem Apple der vierten Generation und nicht mehr nur bei der neuesten Baureihe. tvOS 11.3 bringt ansonsten in erster Linie nicht näher dokumentierte Fehlerbehebungen mit.