iOS 11.3 kündigt sich an: Musik-App erhält neue Musikvideos-Sektion

Während die Apple-Community weiter auf die Freigabe von iOS 11.3 warten muss - nur Frühkäufer des neuen iPad 9,7'' kommen schon jetzt in den Genuss des neuen Systems (MTN berichtete: ) -, gibt es bereits eine erste vorbereitende Änderung. Sie betrifft die Musik-App und wahrlich nutzen können sie nur Abonnenten von Apple Music.Konkret geht es um die versprochene neue Sektion für Musikvideos. Jeder Besitzer eines iPhone oder iPad mit iOS 11 kann die neue Sektion in der Musik-App bereits sehen. Lediglich zum Abspielen benötigt man das Abo. Zu finden ist der Bereich unter »Entdecken«, wo er in der Liste unter »Neue Musik«, »Playlists«, »Charts«, »Genres« und »TV und Filme« auftauchte. Aktuell zeigt er gerafft eine Reihe von Musikvideos, die es bereits vorher in verschiedenen Teilen der App gab. Eine Liste mit Neuheiten und eine mit Playlists gibt es ebenso wie spezielle Listen für bestimmte Musikrichtungen. Im Spotlight hebt Apple einzelne Musikvideos hervor, aktuell sind es Werke von Taylor Swift.Ob die Offensive von Apple Music für Videocontent bereits einen ersten zaghaften Schritt in Richtung Videostreamingdienst darstellt, muss die Zeit zeigen. Bereits im kommenden Jahr sollen die ersten Apple-produzierten TV-Serien an den Start gehen; bislang ist noch völlig unklar, über welche Plattform dies geschehen soll. Einerseits wäre die Erweiterung von Apple Music denkbar, andererseits ein zweite, unabhängiger Streamingdienst. Eine externe Plattform dagegen erscheint anbetracht von Apples üblichem Vorgehen eher unwahrscheinlich.Die Hauptfeatures von iOS 11 sind aber natürlich weniger die Musikvideos, sondern das verbesserte Entwicklerframework ARKit 1.5 für Erweiterte Realität. Außerdem kommt die geforderte Möglichkeit, das umstrittene Akkumanagement von iOS zu deaktivieren. Eine Reihe neuer Animojis, »Health Records« und kleinere Neuerungen in News- und Home-App runden das Update ab. Apple Music kostet im Abonnement 9,99 Euro pro Monat. Studierende erhalten einen Rabatt, der die monatlichen Kosten auf 4,99 Euro senkt. Um mit mehreren Familienmitgliedern gleichzeitig auf die Musikbibliothek zugreifen zu können, gibt es das Familien-Abo für 14,99 Euro/Monat.