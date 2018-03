iOS 11.3 erschienen - für das iPad der 6. Generation

iOS 11.3 befindet sich seit vielen Wochen im Beta-Test über das Apple-Entwickler-Portal und das öffentliche Beta-Programm und sollte in diesen Tagen erscheinen. Apple hat soeben auch iOS 11.3 freigegeben - merkwürdigerweise ausschließlich für das iPad der 6. Generation . Das neue iPad wurde gestern auf dem "Let's take a field trip"-Event vorgestellt und soll Ende der Woche erstmals an Endkunden ausgeliefert werden.Möglicherweise hat Apple bereits Test-Exemplare des iPads der 6. Generation an ausgesuchte Redaktionen verschickt und möchte, dass die Tests und Berichte auf der neusten iOS-Version basieren.Da iOS 11.3 für das neue iPad als finale Version deklariert ist, dürfte es tatsächlich nur noch kurze Zeit dauern, bis iOS 11.3 und wahrscheinlich auch macOS 10.13.4 und watchOS 4.3 sowie tvOS 11.3 für alle Kunden freigeschaltet werden.