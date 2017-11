iOS 11.2 wird schnelleren Qi-Standard für kabelloses Laden unterstützen

Wie es aus Kreisen Apple-zertifizierter Zubehörhersteller heißt, wird iOS 11.2 nicht nur in Bezug auf Apps Performance-Verbesserungen enthalten, sondern auch im Zusammenspiel mit dem Qi-Standard für kabelloses Aufladen. Bislang können iPhone X, 8 Plus und 8 nur mit 5 Watt aufgeladen werden, selbst wenn das iPhone-Zubehör eigentlich schnelleres Aufladen beherrscht.In iOS 11.2 wird Apple dem Bericht nach den schnelleren Qi-Standard 1.1 unterstützen, denn bislang werde nur der Qi-Standard 1.0 von den Geräten genutzt. Mit dem Update verkürzt sich die Ladezeit um ungefähr 50 Prozent, denn statt 5 Watt werden dann 7,5 Watt per Induktionsvorgang von der Ladefläche auf das iPhone übertragen - entsprechend fähiges Zubehör vorausgesetzt.Zum kompatiblen Zubehör zählt unter anderem der Anker 10W Fast Wireless Charger und der Belkin 15W BoostUp Charger . Doch auch mit iOS 11.2 wird Apple nicht den aktuellen Qi-Standard 1.2 unterstützen, der mit 15 Watt halbierte Ladezeiten verspricht. So lassen sich iPhones vorerst weiterhin kabelgebunden über Lightning am schnellsten aufladen. In diesem Fall gelangt der Strom mit bis zu 10 Watt in das Gerät.