iCloud für Schüler und Studenten: Ab sofort 200 GB Speicherplatz kostenfrei

Schon seit der Vorstellung von iCloud im Herbst 2011 erhalten Nutzer kostenfrei 5 GB Speicher - dies hat sich fast 7 Jahre später nicht geändert, obwohl die Platzanforderungen beispielsweise durch höher auflösende Fotos deutlich gestiegen sind. Zwar gibt es für monatlich einen Euro 50 GB Speicherplatz, für drei Euro 200 GB und für 10 Euro 1 TB Speicher - ein Ärgernis bleibt der knapp bemessene kostenfreie Speicherplatz trotzdem. Jedem Finanz-Quartalsbericht von Apple ist zu entnehmen, dass die Dienste-Sparte (in der Apple den App Store, Apple Music und iCloud zusammenfasst) deutlich wächst - einen gewissen Anteil daran haben sicher die iCloud-Speicherpläne.Schüler und Studenten, die eine verwaltete Apple-ID einer Bildungseinrichtung nutzen, können sich heute freuen: Kostenfrei stehen ab sofort 200 GB an Speicherplatz zur Verfügung. Dies gilt nicht für alle Schüler und Studenten, sondern tatsächlich nur für verwaltete Apple-IDs einer Bildungseinrichtung über den Apple School Manager Apple möchte hiermit iCloud für Schulen und Universitäten attraktiver machen - Google zum Beispiel bietet für Studenten und Schüler im Google-Education-Programm kostenfrei unbegrenzten Speicherplatz an.