Zweite Public Beta von iOS 11 und macOS High Sierra erschienen

Apple hat soeben die zweite öffentliche Testversion von macOS 10.13 High Sierra und von iOS 11 veröffentlicht. Zugriff auf die neuen Beta-Versionen haben alle, die sich in Apples kostenlosem öffentlichen Testprogramm angemeldet haben: Die dritte Entwicklervorabversion bzw. die zweite öffentliche Testversion von High Sierra bringt erstmals Unterstützung von Time Machine mit. In den letzten beiden Betas riet Apple noch explizit von der Verwendung ab. Als weitere Änderung modifizierte Apple das Verhalten der Touch Bar beim neuen MacBook Pro: Versehentliche Eingaben will Apple minimieren, indem ein Touch von mehr als 1,5 Sekunden ignoriert wird. Auch die Bestimmung des korrekten Buttons bei ungenauer Berührung soll besser funktionieren.iOS 1 Public Beta 2 behebt sehr viele Fehler aus den ersten Beta, ist allerdings noch immer weit davon entfernt, als stabil zu gelten. Funktionelle Änderungen dokumentiert Apple für Beta 3 nicht.Bisherigen Rückmeldungen zufolge gibt es noch sehr viel zu tun, bis im Herbst die finale Version erscheint. Abstürze, Fehlermeldungen, zähes Verhalten bis hin zu Datenverlust treten auf - aus reiner Neugier sollte man daher nicht auf dem Haupt-iPhone iOS 11 installieren.