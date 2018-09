Zwei Raubzüge in 12 Stunden: Apple Store in Palo Alto um Waren im Wert von über 70.000 Dollar bestohlen

Im Apple Store in Palo Alto kam es am Wochenende nach dem Verkaufsstart des iPhone Xs und iPhone Xs Max zu zwei großen Raubzügen. Die Diebe erbeuteten iPhones und andere Apple-Hardware im Gesamtwert von über 70.000 US-Dollar.Der erste Überfall geschah laut Polizeiangaben am 22. September gegen 19 Uhr. Demnach stürmten acht männliche, mit Kapuzenpullover bekleidete Personen (Alter: 16 bis 24 Jahre) in das Ladengeschäft und griffen sich unter anderem viele iPhones, die zu Demozwecken frei zugänglich auf Tischen platziert waren – darunter auch die bislang zwei veröffentlichten Modelle der 2018er Generation. Hinzu kommen andere, im Store vorrätige Elektronikartikel. Die Täter flüchteten in mehreren Fahrzeugen. Der Wert der entwendeten Waren liegt bei 57.000 US-Dollar.Schon am darauffolgenden Sonntagmorgen passierte der nächste Überfall im selben Apple Store. Ein Passant sah von außen die zerschmetterte Glastür des Geschäfts und verständigte um 5:50 Uhr die Polizei. Beim zweiten Raub herrscht Unklarheit darüber, wie viele Diebe beteiligt waren, da der eigentliche Überfall nicht beobachtet wurde. Die Schadenssumme für die gestohlenen Güter beläuft sich auf bis zu 10.000 US-Dollar.Die zuständigen Behörden haben inzwischen Haftbefehl gegen 17 Personen verhängt , die an einem Apple Store-Diebesring in ganz Kalifornien beteiligt waren. Es geht um Diebstähle in 19 verschiedenen Bezirken und zahlreichen einzelnen Ladengeschäften, darunter auch der kürzlich ausgeraubte Apple Store in Palo Alto.