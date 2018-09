Zum Ausprobieren: Viele kleine Neuerungen aus iOS 12

Volle Voransicht von E-Mails in Beanchrichtigungen

"Neu"-Markierungen in geteilten Photo-Streams

Volle Farbenpracht bei Hintergrundbildern

Aktien-App nun mit Mini-Kursverlauf in der Übersicht

Keine versehentlichen Screenshots mehr auf dem iPhone X

Neuer Algorithmus für Bühnenlicht-Portraitmodus

Books: Komplett schwarzer Hintergrund einstellbar

Verbesserte Reader-Ansicht in Safari

Verbesserte Voice-Memo-App

Automatische Updates

Favicons bei Safari-Tabs auf dem iPad

Swipe-Up beim App Switcher auf iPhone X

Suche in Liedtexten bei Apple Music

Verbesserte Künstler-Seiten in Apple Music

iOS 12 bringt viele Neuerungen mit – die großen Features wie Screen Time, die gesteigerte Performance wie auch neue Animojis und gruppierte Benachrichtigungen sind hinreichend bekannt. Meist sind es aber nicht die großen Neuerungen, die das Arbeiten mit iOS angenehmer machen – es sind meist die kleinen Detailverbesserungen, die im Alltag einen immensen Nutzen bringen. Hier ein Überblick:Erhält man eine neue E-Mail, konnte man diese schon zuvor durch Ziehen an der Benachrichtigung vergrößern – allerdings war mit iOS 11 nur ein Anleser zu sehen. iOS 12 stellt nach dem Vergrößern der Benachrichtigung den vollen Inhalt einer E-Mail dar, ohne die Mail-App zu öffnen:Zwar zeigte Apple in iOS 10 und 11 Benachrichtigungen für neue Bilder in geteilten Photo-Streams an – in der Foto-App hingegen fand der Nutzer keinen Hinweis darauf, welche Bilder oder Kommentare neu hinzugekommen sind. In iOS 12 werden neue Fotos, Kommentare und Likes nun wie in Mail oder der Nachrichten-App mit einer kleinen Markierung versehen, die auf neue ungelesene Beiträge hinweist.Seit iOS 7 verringerte Apple die Helligkeit und den Farbraum von Hintergrundbildern, damit Texte wie App-Namen auf dem Home-Screen weiterhin lesbar sind. Vor iOS 7 hinterlegte Apple die App-Namen mit einem leichten Schatten, so dass weißer Text auf einem weißen Hintergrund trotzdem lesbar war. Leider ging durch die Anpassung in iOS 7 die Farbenpracht mancher Hintergründe verloren – diese sahen sehr ausgeblichen aus. Mit iOS 12 korrigiert Apple dies: Hintergrundbilder werden nun immer im ursprünglichen Farbraum dargestellt, was aber dazu führen kann, dass App-Namen je nach gewähltem Bild schlecht oder gar nicht lesbar sind.Mit iOS 12 überarbeitete Apple die Aktien-App grundlegend: Neben einem einklappbaren Detail-Bereich kamen auch kleine Diagramme in jeder Zeile hinzu, die den aktuellen Tagesverlauf der Aktie übersichtlich darstellen:Seit Einführung des iPhone X schossen Kunden häufig versehentlich Screenshots: Durch die gleichzeitige Betätigung des Lautstärken-Reglers und des Ausschalt-Knopfs beim Aufheben des Gerätes fertigte iOS direkt ein Bildschirm-Foto an. Dieses Verhalten hat Apple nun geändert: Nur noch der Lauter-Knopf in Verbindung mit der Ausschalten-Taste führt zu einem Bildschirm-Foto. Außerdem erfolgt dies nur, wenn das Gerät erkennt, dass es nicht gerade aufgehoben wird, um versehentliche Betätigungen zu verhindern.Durch einen Algorithmus wird beim Portrait-Modus der Hintergrund durch einen Weichzeichnungsfilter unschärfer dargestellt, um Tiefenunschärfe zu simulieren. Bei optimalen Verhältnissen lassen sich so recht beeindruckende Bilder erzeugen. Beim Bühnenlicht-Portrait-Modus kamen die Unzulänglichkeiten von Apples Portrait-Modus deutlich zum Vorschein: Dort wird der Hintergrund nicht unscharf, sondern schwarz gezeichnet, um die Beleuchtung auf einer Bühne zu simulieren. Da der Portrait-Modus-Algorithmus besonders bei Haaren Probleme bereitet, sahen die Ergebnisse meist merkwürdig aus – Köpfe waren nur zu Teilen sichtbar und die Frisur wurde manchmal komplett ausgeblendet. Apple hat mit iOS 12 den Algorithmus verbessert und zeigt während der Aufnahme Hilfestellungen an, wie sich mit dem Bühnenlicht-Portrait-Modus gute Ergebnisse erzielen lassen:Die OLED-Displays des iPhone X, Xs und Xs Max haben eine tolle Eigenschaft: Anders als bei LCD-Bildschirmen können Displays mit organischen Lichtelementen wirklich sattes Schwarz anzeigen, ohne dass die Hintergrundbeleuchtung durchschimmert. Leider passte Apple die eigene Bücher-App mit iOS 11 nur unzureichend auf die neuen OLED-Schirme an: eine Farboption mit komplett schwarzem Hintergrund und weißer Schrift fehlte. Mit iOS 12 korrigiert Apple diese Schwäche: Ab sofort lassen sich Bücher mit komplett schwarzem Hintergrund lesen, so dass nur noch der Text hell dargestellt wird.Apple verbesserte die Reader-Ansicht in iOS 12 deutlich: Es werden nun erheblich mehr Inhalte erkannt und Zusammenhänge analysiert, um eine bessere Darstellung zu gewährleisten. Der Reader-Modus lässt sich bei Verfügbarkeit durch das kleine Icon neben dem Domain-Namen aktivieren.Mit iOS 12 überarbeitete Apple die Sprach-Memo-App deutlich. Beim Start der App wird nun eine übersichtliche Liste aller Sprach-Memos angezeigt, die Aufnahme lässt sich über einen Knopf am unteren Display-Rand starten. Die App fügt nun außerdem automatisch einen Titel des Memos anhand des Aufnahme-Ortes ein.In den Einstellungen kann der Nutzer nun festlegen, ob das iPhone oder iPad in der Nacht automatisch Updates herunterladen und installieren soll:Ähnlich wie der Mac mit macOS Mojave kann Safari auf dem iPad nun kleine Piktogramme der als Tabs geöffneten Webseiten anzeigen, um die Orientierung bei vielen Tabs zu erleichtern.Mit iOS 11 war das Abschießen von Apps auf dem iPhone X ein Krampf: Zuerst musste der App-Switcher durch eine Hoch-Wisch-Geste geöffnet werden. Danach konnte eine App nicht wie sonst auf iOS-Geräten üblich einfach nach oben herrausgeschoben werden, um diese zu beenden. Zuerst musste durch einen langen Druck ein Beenden-Modus aktiviert werden, mit dem dann durch eine kleine rote Taste die gewünschte App abgeschossen werden konnte. Mit iOS 12 kehrt nun die Swipe-Up-Geste auch beim iPhone X zurück: Einfaches Schupsen der App nach oben führt nun endlich wieder zum Beenden der App.Apple Music durchsucht mit iOS 12 nicht mehr nur die Künstler-, Alben- und Lied-Namen, sondern auch die kompletten Liedtexte. Hat man beispielsweise ein Lied im Radio gehört und möchte dies auf Apple Music finden, reicht nun die Eingabe eines kurzen Teils des Lied-Texts.Apple nahm sich auch den Künstler-Seiten in Apple Music an: Diese zeigen nun größere Titelbilder an und verfügen über einen Abspielen-Knopf, welcher alle Lieder des gerade angezeigten Künstlers abspielt.