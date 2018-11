Zukünftige Watch-Modelle könnten vor Sonnenbrand schützen

Apple hat die Wetter-App mit watchOS 5 um eine nützliche Funktion für sonnenbrandgefährdete Nutzer erweitert: Nicht nur die Temperatur und das aktuelle Wetter wird eingeblendet, sondern auch der UV-Index. Der UVI gibt die sonnenbrandwirksame solare Bestrahlungsstärke an und bietet eine Orientierungshilfe, wie lange man sich ohne Schutz im Freien aufhalten sollte. Beispielsweise wird ab einem UV-Index von 3 zusätzlicher Schutz, beispielsweise durch Sonnencreme, empfohlen. Auf der Apple Watch Series 4 lässt sich der UV-Index sogar direkt auf dem Zifferblatt einblenden – derzeit aber nur im "Infograph"- und "Infograph Modular"-Blatt.Gestern sprach das US-Patent-Amt Apple ein neues Patent zu: Im Patent mit der Registrierungsnummer 10,132,680 und dem Titel "UV dosimetry and exposure alert " wird beschrieben, wie man mittels Sensorik und Software Geräte wie die Apple Watch zu einem UV-Dosimeter erweitern kann. Somit könnten zukünftige Apple-Watch-Modelle den Nutzer warnen, wenn diese sich zu lange im Freien bei hohen UV-Werten aufhalten.Auf der Gehäuseoberfläche müsste eine Vielzahl von UV-Sensoren angebracht werden, um die aktuelle Intensität der Strahlung zu messen. Zwar ist eine Bestimmung des UV-Index über den aktuellen Aufenthaltsort möglich, aber für Warnungen müsste das Gerät die tatsächliche UV-Exposition des Nutzers ermitteln.Trotz des Patentes ist es natürlich nicht sicher, ob Apple jemals eine solche Funktion in einem fertigem Produkt anbieten wird – der Konzern beantragt in manchen Monaten dutzende Patente, von denen nur wenige in einem marktreifen Produkt resultieren.