Zerstörte Lautsprecher des MacBook Pro – durch Adobe Premiere

Erst extrem laut, dann für immer leise

Einen Verdacht gibt es offensichtlich

In der Liste der kuriosen Software-Bugs rangiert dieser Fehler sicherlich recht weit oben. So mehren sich die Stimmen jener, deren Lautsprecher des MacBook Pro durch Adobe Premiere zerstört wurden. Bei Premiere handelt es sich um Adobes professionelle Schnittsoftware – die unter bestimmten Konstellation anscheinend Hardware-Reparaturen nach sich ziehen kann. "I just blew my speakers!", lautet eine Beschwerde, die sich in den letzten Wochen häufiger zu lesen war. Nicht vollständig klar ist, bei wem man die Schuld suchen muss. Zwar scheint das Problem ausschließlich mit Premiere aufzutreten, sämtliche Berichte dieser Art verweisen immer auf Adobes Software, allerdings könnte damit auch eine Hardwareschwäche publik geworden sein.Betroffene Nutzer beschreiben , es gebe plötzlich unfassbaren, in den Ohren schmerzenden Lärm aus den Lautsprechern. Dieser sei weder zu deaktivieren noch per Lautstärkeregler leiser zu stellen. Kurz darauf ist wieder Stille – und zwar bis zur Reparatur, also dem Austausch der Lautsprecher. Aus den bisherigen Meldungen ist zu entnehmen, dass in allen Fällen zusätzliche Plugins zum Einsatz kamen. Allerdings scheint es keine bestimmte Erweiterung zu sein, die zum Hardware-Defekt führen kann.Adobes Kundenbetreuung reagiert momentan mit dem Hinweis, der Nutzer solle bei der Verwendung von Adobe Premiere das integrierte Mikrofon des MacBook Pro deaktiveren. Dies deutet daraufhin, dass Adobe einen konkreten Verdacht hat. Möglicherweise handelt es sich um eine vielfach verstärkte Rückkoppelung, die innerhalb kürzester Zeit zur Überbeanspruchung der Lautstärker führt – und zwar in einem Frequenzbereich, der normalerweise niemals auftreten sollte. Zwar melden sich inzwischen einige Anwender zu Wort, die überwiegende Mehrheit der Premiere-Nutzer ist aber offensichtlich nicht betroffen. Dennoch muss Adobe natürlich schnellstmöglich handeln, denn die Meldung "Premiere kann meine Hardware zerstören!" ist nichts, was sich bei den Kunden einprägen sollte.