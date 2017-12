YouTube Remix: Google plant Musik-Streaming mit Video

Scorpions als Vevo-Kanal auf YouTube

Ursprünglich als alternatives Musik-Streaming-Angebot zum wenig erfolgreichen Google Play Music konzipiert, setzt Googles Abo-Dienst YouTube Red seit längerer Zeit den Fokus auf exklusiv produzierte YouTube-Inhalte. Das bedeutet aber nicht, dass Google den Musik-Streaming-Markt abgeschrieben hat, auch wenn dieser momentan von Spotify und Apple Music dominiert wird. Neuen Berichten zufolge will Google schon im nächsten Frühjahr einen neuen Versuch starten - mit YouTube Remix.Mit dem neuen YouTube-Angebot Remix will Google alle bisherigen Versuche einschließlich Google Play Music im kommenden März zusammenlegen und unter der erfolgreichen Dachmarke YouTube führen. Die Pläne sind aber ambitioniert, denn bislang hat sich Google lediglich mit Warner als eines von drei großen Musiklabels einigen können. Die Vertragsverhandlungen mit Sony und Universal dauern hingegen noch an. Ebenso steht Google noch in Verhandlungen mit Merlin, ein Konsortium der Independent Labels.Das Sony und Universal noch nicht unterschrieben haben, dürfte an Googles auslaufenden Vertrag mit dem Online-Musikkanal Vevo liegen, an dem beide Musiklabels beteiligt sind. Bislang wurde auch mit Vevo noch kein neuer Vertrag abgeschlossen. In gewisser Weise könnte Google dadurch unter Druck stehen, den Musiklabels bessere Konditionen zu unterbreiten.