Xiaomi vor Apple: Verkaufszahlen für das dritte Quartal mit einigen Überraschungen

Wechsel an der Spitze: Samsung auf dem ersten Platz

Xiaomi im Aufwind

Apples Quartalsergebnisse lassen durchaus aufhorchen: 64,7 Milliarden US-Dollar beträgt der Umsatz, den Apple im vergangenen Quartal zu erwirtschaften vermochte. Tatsächlich konnte Cupertino in allen Sparten Zuwächse verbuchen – mit Ausnahme der iPhones, die zu den wirtschaftlichen Zugpferden des Unternehmens zählen: Mit 26,4 Milliarden Dollar konnte Apple das Ergebnis des Vorjahresquartals (33,3 Milliarden) nicht halten – was allerdings wenig verwunderlich ist: Das iPhone 12 kam erst im Oktober auf den Markt – genau genommen nur zwei der vier angekündigten Modelle. Diese Ausgangslage hilft vor allem einem Konkurrenten, der sich mit hervorragenden Zahlen schmücken kann.Die Marktforschungsunternehmen Canalys sowie IDC halten aktuelle Zahlen für das dritte Kalenderquartal 2020 bereit: 348 Millionen Smartphones wurden in diesem Zeitraum an den Kunden gebracht. Das ist ein minimaler Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal – aber ein deutlicher Anstieg verglichen mit dem zweiten Quartal dieses Jahres. Der Platzhirsch ist Samsung: Das Unternehmen verzeichnet ein Jahreswachstum in Höhe von 2 (Canalys) beziehungsweise 2,9 Prozent (IDC) und liegt mit über 80 Millionen verkauften Einheiten und einem Marktanteil von zirka 23 Prozent in diesem Quartal wieder unangefochten an der Spitze.Damit verdrängt Samsung einen Konkurrenten von Platz eins: Huawei leidet sichtlich unter den US-Sanktionen und büßte 23 (Canalys) beziehungsweise 22 Prozent (IDC) Marktanteil ein. Gravierende Verschiebungen sind bei einem weiteren prominenten chinesischen Hersteller zu beobachten: Xiaomi legte im Vergleich zum Vorjahr rasant zu – die Spannweite des Wachstums reicht je nach Marktforschungsunternehmen von 42 bis 45 Prozent. Mit ungefähr 47 Millionen verkauften Einheiten und einem Marktanteil von etwa 13 Prozent macht Xiaomi Apple erstmals Platz drei streitig – sowohl bei Canalys als auch bei IDC rangiert Apple nur noch auf dem vierten Platz. Es bleibt abzuwarten, wie lange Xiaomis Höhenflug anhält – zumal Apple im vierten Quartal massiv aufholen wird.