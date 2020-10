Windows-Apps auf dem Mac: CrossOver 20 bringt Big-Sur-Support und mehr

Fokus auf Windows-Spiele unter macOS

Weder Windows-Lizenz noch Virtualisierung erforderlich

CodeWeavers hat CrossOver 20 zum Download freigegeben. Die Software ermöglicht es Nutzern, Windows-Programme ohne Umwege in anderen Betriebssystemen einzusetzen. Unterstützt werden außer macOS auch Linux-Distributionen – und seit Version 20 erstmals Chrome OS. Für Mac-Nutzer besteht die größte Neuerung von CrossOver 20 in der Kompatibilität zur bislang nur per Beta-Test verfügbaren nächsten Version von macOS. Die Anwendung bietet vollständigen Support für macOS Big Sur. Zudem gibt es einige weitere neue Mac-Features.Für die Entwickler stand außer dem schon genannten Big-Sur-Support die Kompatibilität möglichst vieler Windows-Spiele im Mittelpunkt der Arbeit. Steam-Titel und viele DirectX-11-Spiele sollen beim Einsatz von CrossOver 20 problemlos in macOS laufen. Außerdem drückt Chefentwickler Jeremy White seine Hoffnung aus , dass auch Nutzer mit 32-Bit-Spielen ihre Titel unter macOS zum Laufen bekommen. CodeWeavers hat darüber hinaus Apples kommenden Mac-Wechsel zu ARM-Chips im Visier. Es werde hart daran gearbeitet, CrossOver auch für Macs mit Apple Silicon anbieten zu können, so die Softwareschmiede.CrossOver bietet Mac-Nutzern mit Bedarf für bestimmte Windows-Software mehrere Vorteile im Vergleich zu alternativen Lösungen wie Boot Camp oder Virtualisierungslösungen wie Parallels respektive VMware. Zum einen benötigen Anwender weder eine kostenpflichtige Lizenz für das Windows-Betriebssystem an sich noch für Virtualisierungsprogramme, die zum Teil teurer sind als die App von CodeWeavers; die Installation von CrossOver 20 und der jeweiligen Windows-Anwendung genügen. Zum anderen muss innerhalb von macOS nicht zuerst Windows per Virtualisierung hochgefahren und parallel zu macOS betrieben werden, was der Systemleistung des jeweiligen Macs zugute kommt.Da CrossOver Windows nicht emuliert, laufen die ausgeführten Windows-Apps praktisch in nativer Geschwindigkeit. Den Kern von CrossOver 20 bildet – wie schon in den Vorversionen – die Kompatibilitätsschicht Wine (Akronym für „Wine Is Not an Emulator“), die das Ausführen von Windows-Anwendungen in POSIX-konformen Betriebssystemen wie macOS ermöglicht. CrossOver 20 basiert auf Wine 5.0, was eine noch höhere Kompatibilität zu vielen Windows-Programmen als in den vorherigen Versionen bedeutet. Die App kostet 38 Euro und kann über die CodeWeavers-Website heruntergeladen werden.