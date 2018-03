Wikipedia: Apple und Amazon verhalten sich ausbeuterisch

Wikipedia prangert fehlende Spendenbereitschaft an

Siri und Alexa verhindern Spendenbewusstsein bei Nutzern

Wikipedias Chief Revenue Officer Lisa Gruwell beschuldigt Apple und Amazon der Ausbeutung. Wer als Unternehmen Daten der frei verfügbaren Online-Enzyklopädie nutze, ohne im Gegenzug etwas dafür zu spenden, handele ausbeuterisch, so Gruwell. Vor allem intelligente Sprachassistenten wie Apples Siri oder Amazons Alexa seien gute Beispiele dafür, wie Firmen Wikipedia-Informationen einseitig für ihre Zwecke ausnutzen.Gruwell stört sich an der gängigen Praxis vieler Unternehmen, per API zwar die gesamte Bandbreite an Wikipedia-Einträgen abzugreifen, aber dafür nichts zurückzugeben. Natürlich sei die Verwendung der unter freier Lizenz verfügbaren Daten praktisch. Doch gelte es zu bedenken, dass Wikipedia auch Gegenleistungen in Form von Spenden und Beiträgen benötigt.„Unsere Inhalte sind da, um genutzt zu werden – und nicht, um ausgebeutet zu werden. Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen, die den Service verwenden, auch etwas zurückgeben,“ so Gruwell . Sie bezeichnet das Wikipedia-Modell des freiwilligen Gebens und Nehmens als „sozialen Vertrag“, den jeder zu berücksichtigen habe. Und wer es sich leisten könne, etwas für die Nutzung der Enzyklopädie aufzubringen, solle dies auch tun.Siri und Alexa stehen nicht nur am Pranger, weil sie ohne nennenswerte Gegenleistungen auf die Wikipedia-Daten zugreifen. Gruwell zufolge sind die Sprachassistenten auch kontraproduktiv, wenn es um die Spendenbereitschaft und aktive Beteiligung von Nutzern als Redakteuren geht. Siri-Nutzer zum Beispiel sehen die jährlichen Spendenaufrufe des Online-Dienstes nicht, sondern erhalten lediglich die gefragten Informationen. Zudem gebe es keine Möglichkeit, über Siri oder Alexa redaktionell zu den Wikipedia-Inhalten beizutragen.Amazon spendet als Unternehmen nichts an Wikipedia. Apple beteiligt sich lediglich an den Spenden der Mitarbeiter und legt den gleichen Betrag nochmal zur jeweiligen Spendensumme der Angestellten hinzu. Darüber kamen im letzten Jahr etwa 50.000 US-Dollar zusammen.Eine andere Silicon-Valley-Größe, die Wikipedia ebenfalls für den hauseigenen intelligenten Assistenten nutzt, zeigt sich deutlich großzügiger. Google spendete im Wirtschaftsjahr 2017/18 über eine Million US-Dollar an die Online-Enzyklopädie.