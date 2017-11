Wie gut schlagen sich Apples MacBooks am Notebook-Markt?

Apple zieht an Asus vorbei

Notebookmarkt wächst

Die Mac-Verkäufe waren im abgelaufenen Quartal laut Apple deutlich angestiegen und erreichten eine Höhe von 5,4 Millionen Geräten (MTN-Bericht zu den offiziellen Apple-Zahlen: ). Leider schlüsselt der Konzern nicht zwischen einzelnen Baureihen auf - die jüngste Marktanalyse von Trendforce für den Notebook-Bereich zeigt aber, dass Apple Zugewinne auch und vor allem auf die MacBooks zurückzuführen sind. Demnach entfielen 4,43 Millionen der Verkäufe auf die tragbaren Macs, also immerhin 82 Prozent. Nach vielen Monaten des Vorwurfs, Apple würde den Mac gegenüber iPhone und Co. vernachlässigen, schoss der Konzern auf der WWDC 2017 ein wahres Feuerwerk an Mac-Aktualisierungen ab. Insbesondere wurden sämtliche MacBooks mit neuen Prozessoren ausgestattet, neben MacBook Pro und MacBook 12'' sogar das eigentlich vor dem Aus stehende MacBook Air.Das scheint sich auch als Erfolg in den Marktzahlen widerzuspiegeln. Im Vergleich zum Vorquartal stiegen die MacBook-Verkäufe Trendforce zufolge um 11,3 Prozent, was die Autoren vor allem auf die starke Performance des aktualisierten MacBook Pro mit Touch Bar zurückführen. Das starke Wachstum sorgte einerseits für eine Marktanteilssteigerung auf 10,4 Prozent und andererseits dafür, dass Apple den früheren fünften Platz im Ranking verlassen und an Asus vorbei auf Platz 4 ziehen konnte. Asus verkaufte im Zeitraum Juli bis September 3,82 Millionen Geräte, was für einen Marktanteil von 8,9 Prozent reichte.Der einzige Apple-Konkurrent, der noch stärkeres Wachstum als Apple verzeichnen konnte, ist Marktführer HP. Mit 11 Millionen Verkäufen bauten die Amerikaner ihren Vorsprung aus und erreichen 25,8 Prozent Marktanteil. Dahinter folgen Lenovo mit einem Absatz von 8,58 Millionen (20,1 Prozent Anteil) und Dell mit 6,65 Millionen Verkäufen (15,6 Prozent Anteil). Der Gesamtmarkt wuchs übrigens gegen den allgemeinen Computer-Trend deutlich um 6,8 Prozent auf insgesamt 42,69 Millionen verkaufte Notebooks.Weiterführende Links: