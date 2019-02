Wichtigste Marke für Millenials: Apple auf Platz zwei, YouTube vorn

Innerhalb von zwei Jahren von 10 auf 1

Emotionale Bindung an bestimmte Marken

Männer und Frauen ticken unterschiedlich

Breites Angebot verschiedenster Inhalte

Apple rutscht auf Platz zwei ab: In einer aktuellen Studie zu den emotionalen Markenbeziehungen der Generation Y, auch "Millennials" genannt, setzt sich YouTube an die Spitze. Cupertino hatte im Jahr zuvor noch den ersten Rang belegt.Der Untersuchung "Brand Intimacy 2019" zufolge, deren Veröffentlichung von der Werbeagentur MBLM jetzt angekündigt wurde, kletterte YouTube damit innerhalb von zwei Jahren vom zehnten über den dritten Platz an die Spitze des Rankings. Hinter Googles Tochterunternehmen, das erstmals in seiner Geschichte die Spitzenposition einnimmt, und Apple belegt Netflix Platz drei. Auf den weiteren Rängen folgen die Marken Disney, Nike, Target (ein US-amerikanischer Discounter), Xbox, PlayStation, Google und Walmart.MBLM untersucht seit Jahren die emotionalen Bindungen der "Millenials" an bestimmte Marken in den Vereinigten Staaten, Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese in Deutschland auch als "Generation Y" bezeichnete Altersgruppe umfasst Menschen, die etwa zwischen 1980 und dem Ende der 1990er Jahre geboren wurden. Bei den Umfragen geht es nicht um technische oder qualitative Bewertungen von Produkten, sondern um die gefühlsmäßige Beziehung zu einem bestimmten Unternehmen.Die aktuelle Befragung von 6.200 Teilnehmern zeigt unter anderem, dass sich die Vorlieben von Männern und Frauen deutlich unterscheiden. Bei den männlichen Befragten schnitten die Marken Xbox, PlayStation und Spotify am besten ab, die Teilnehmerinnen setzten hingegen Target, Amazon und Disney an den ersten drei Positionen.Den Erfolg von YouTube in der aktuellen Untersuchung erklärt Mario Natarelli von MBLM folgendermaßen: "Die Marke ist in der Lage, die Zielgruppe der 'Millennials' mit einem breiten Angebot verschiedenster Inhalte zu unterhalten." Darüber hinaus finde Googles Tochterunternehmen ständig neue Wege, um die Verbindung mit seinen Nutzern zu stärken. "YouTube versteht es sehr gut, die Bedürfnisse seiner Zielgruppe zu befriedigen", so Natarelli.