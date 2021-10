WhatsApp: Datenübertragung von iPhone zu Android-Smartphone wird mit Android 12 leichter

WhatsApp-Datenübertragung leicht gemacht – per Kabel



Quelle: Google Quelle: Google

QR-Code zur Authentifizierung erforderlich

Wenn WhatsApp-Nutzer in der Vergangenheit von einem iPhone zu Android wechselten, ließen sich die Chat-Daten nicht ohne Weiteres auf die neue Plattform übertragen. Um die Inhalte von iOS zu Android zu transferieren, waren Drittanbieter-Programme erforderlich, die teilweise nicht allzu zuverlässig funktionierten – kurzum: Der WhatsApp-Datenumzug vom iPhone zu Android war alles andere als komfortabel. Mit Android 12 vereinfacht Google die Prozedur immens.Nachdem die neue Version des Google-Betriebssystems bereits den Transfer anderer iPhone-Daten hin zu einem Android-Smartphone komfortabler und schneller als zuvor gestaltete, erläutert Google in einem neuen Blog-Eintrag auch die Vorteile von Android 12 bei einem WhatsApp-Datentransfer von iOS zu Android.WhatsApp-Anwender können ihre Chats (inklusive gespeicherter Fotos und Videos) fortan bequem vom iPhone zu Android übertragen. Was zuvor nur bei Android-Modellen bestimmter Anbieter wie Samsung möglich war, funktioniert mit Android 12 auf allen Geräten mit der neuesten Version des Google-Betriebssystems. Der Suchmaschinen-Riese arbeitete laut eigener Aussage eng mit WhatsApp zusammen, um eine bequeme und schnell ablaufende Lösung auf die Beine zu stellen. Nutzer benötigen dazu ein USB-C-zu-Lightning-Kabel, über das sie ihr iPhone mit dem jeweiligen Android-Smartphone verbinden – kabellos funktioniert der Vorgang nicht.Über das Verbindungskabel lassen sich allerhand Daten zwischen den beiden Geräten übertragen, darunter der schon angesprochene WhatsApp-Chatverlauf inklusive der gesicherten Medien. Der Vorgang funktioniert folgendermaßen: Nachdem die beiden Smartphones per Kabel miteinander verbunden sind, folgt der Einrichtungsprozess auf dem neuen Android-Gerät. Das Google-Betriebssystem sollte normalerweise automatisch nach der WhatsApp-Datenübertragung fragen.Falls das nicht geschieht, öffnen Nutzer nach der Einrichtung am besten die WhatsApp-Anwendung und folgen dort den Einrichtungsanweisungen. Für den Datentransfer reicht es, mit dem iPhone einen auf dem Android-Modell abgebildeten QR-Code zu scannen. Der Rest funktioniert selbsterklärend. Die Dauer der Übertragung hängt davon ab, wie umfangreich der Chat-Verlauf des jeweiligen Nutzers ist.