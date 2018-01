Wettrennen zur AR-Brille: Apple netzwerkt auf CES mit potentiellen Partnern

Netzwerken im Hintergrund der CES

Nicht der erste, sondern der gründlichste siegt

Wenn man die Aussagen von Tim Cook und weiteren Apple-Managern verfolgt, so dürfte es nicht überraschen, dass hinter den Kulissen eifrig an einer AR-Brille mit dem Apfel-Logo gearbeitet wird. Erweiterte Realität ist nach Cooks Überzeugung der nächste große Trend in der IT-Branche; dementsprechen hätte eine gut funktionierende AR-Brille das Zeug, das iPhone als Cash Cow des Konzerns zu beerben.Zu diesem Ergebnis sind aber durchaus auch andere Unternehmen gekommen. Google etwa möchte angeblich ein AR-Headset entwickeln, welches den mäßigen Erfolg der Google Glass weit in den Schatten stellt. Auch von Amazon, heißt es, sei AR-Hardware in der Mache.So überrascht es auch nicht, dass auf der letzte Woche veranstalteten CES in Las Vegas gerade bei den ausstellenden AR-Experten viel hinter den Kulissen los war. Einem Bloomberg-Bericht zufolge hatten zahlreiche IT-Größen ihre Netzwerker losgeschickt, um potentielle Kooperationen und Partnerschaften zu beantragen. Auch Apple-Personal war vor Ort, obwohl Cupertino selbst wie immer keinen eigenen Stand auf der CES hatte. Neben Apple erhielten die AR-Aussteller allerdings auch Besuch von Google, Facebook und Xiaomi.Das Wettrennen hat also längst begonnen. Das entscheidende ist aber nicht, wer als erster ein Produkt auf den Markt bekommt, sondern wer als erster massentaugliche Bedienung und Zweckvermittlung erreicht. Apple hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass bereits eingeschlagene Trends erst von einem Apple-Produkt in den Massenmarkt vordringen konnten, sei es die Mausbedienung am Computer oder das Smartphone. Dementsprechend ist die vordringliche Aufgabe der Entwicklungsabteilung für eine AR-Brille, das bestmögliche Nutzererlebnis zu generieren. Bloomberg zufolge strebe Apple momentan einen Marktstart für Ende 2019 an, weil die AR-Technologie heute noch nicht ausgereift genug sei. Also ist es wichtig für alle großen Konzerne, einen direkten Draht zu den Vorreitern dieser Entwicklung zu haben.Weiterführende Links: