Weiterer (kleiner) Hinweis auf MagSafe-Comeback im Mac

Wer erst in den letzten Jahren Apple-Kunde wurde bzw. nur das iPhone 12 kennt, kann die Frage "Was ist MagSafe?" eindeutig beantworten: Es handelt sich um einen magnetischen Ring auf der Device-Rückseite. Langjährige Mac-Nutzer haben jedoch wohl vor allem eine andere Assoziation im Kopf, nämlich einen Stecker früherer Macs, der sicherlich so manches Gerät vor dem Absturztod bewahrt hat. Sein Debüt hatte MagSafe einst mit dem ersten Intel-basierten MacBook Pro des Jahres 2006 gegeben, kam dann jedoch auch in den sonstigen Notebook-Serien zum Einsatz. Noch einen weiteren Vorteil bot MagSafe, denn der Anschluss selbst musste nicht mit permanenter Belastung beim An- und Abstecken klarkommen. Dies minimierte das Risiko von Wackelkontakten durch Abnutzung. Dem stand der Nachteil starker Wärmeentwicklung gegenüber, was vor allem dann auftrat, wenn der Anschluss verschmutzt war.2016 beerdigte Apple MagSafe dann zur Enttäuschung vieler Nutzer aber. Ohnehin hatte schon die seit 2012 verwendete Umsetzung als "MagSafe 2" Kritik hervorgerufen, denn die Stecker lösen sich seitdem bereits bei minimalstem Krafteinsatz und unterbrechen die Stromversorgung. Wer das Notebook nicht statisch auf dem Tisch bedient, muss sehr darauf achten, nicht permanent das Ladekabel aus der Buchse zu wackeln. Gar kein MagSafe mehr, dafür altbekannte, feste Verbindungen, stellten in den Augen der meisten Anwender allerdings erst recht keinen begrüßenswerten Schritt dar.In den letzten Monaten hieß es aus verlässlichen Quellen, Apple wolle mit dem für Herbst 2021 erwarteten MacBook Pro M1X mehr Anschlüsse bieten – allem voran auch MagSafe wiederbeleben. Eine Bestätigung gab es im April, als Schemazeichnungen publik wurden (siehe ) – Apples Fertigungspartner Quanta war Opfer eines Datendiebstahls, der zahlreiche Details enthüllte.Apple selbst bietet nun ebenfalls einen Hinweis auf das MagSafe-Comeback. In einem seit Jahren nicht mehr überarbeiteten Support-Artikel zum abgeschafften Stecker prangt jetzt plötzlich ein neues Aktualisierungsdatum . Dies ist insofern bemerkenswert, als es keinen Mac mit MagSafe mehr im Sortiment gibt. Zwar sind in besagtem Dokument noch keine neuen Hinweise vorhanden, das neue Datum zeigt jedoch – wie in früheren Fällen – dass Änderungen anstehen und Apple im Hintergrund schon Vorbereitungen trifft. Glaubt man den jüngsten Berichten, so ist von einer Markteinführung des MacBook Pro samt MagSafe-Stecker im Oktober oder November auszugehen.