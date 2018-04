Weiterer Ärger wegen Displaytausch bei iPhone 8 und X: Auch Umgebungslichtsensor wird unbrauchbar

Von Apple zertifizierte Dienstleister nicht betroffenen

Altbekanntes Problem bei iPhones

Nach den jüngsten Meldungen rund um den Verlust der Touchfunktion bestimmter iPhone-Austauschdisplays nach dem Update auf iOS 11.3 scheint es ein weiteres, ähnliches Problem zu geben. Immer mehr Nutzer, die das Display ihres iPhone 8, iPhone 8 Plus oder iPhone X bei einem nicht von Apple zertifizierten Serviceunternehmen ersetzen ließen, berichten über Fehler des Umgebungslichtsensors. Auch Reparaturwerkstätten melden sich verstärkt zu Wort. Demzufolge kann das jeweilige iPhone nach der Reparatur die Display-Helligkeit nicht mehr automatisch einstellen.Das Problem tritt den Meldungen zufolge selbst dann auf, wenn die nicht-zertifizierten Serviceanbieter originale Apple-Ersatzdisplays verwenden. Dabei ist es unerheblich, welche iOS-Version auf der aktuellen iPhone-Generation läuft. Der Umgebungslichtsensor verlor nach dem Displaywechsel sowohl auf Geräten mit iOS 11.1, iOS 11.2 als auch iOS 11.3 die Funktion.Engadget konnte das Phänomen sogar nachstellen, indem Redakteure der Newsseite die Displays zweier neuer iPhones einfach untereinander austauschten. Während das Betriebssystem der beiden iPhones mit den neuverbauten Displays hochfuhr, deaktivierte iOS den genannten Sensor. Entsprechend klappte die automatische Helligkeitsregulierung nicht mehr.Einige Drittanbieter-Werkstätten bezichtigen Apple, den Sensor für Umgebungslicht als Testballon für noch mehr Kontrolle bei der Hardware-Reparatur zu verwenden. Ziel sei es, so die Vermutung, immer mehr Hardware des iPhone mit Prüfmechanismen des Logicboard zu verknüpfen, um Reparaturen außerhalb der zertifizierten Apple-Serviceunternehmen schwer bis unmöglich zu machen. Apple hat sich noch nicht zu den Vorfällen geäußert.Schon in der Vergangenheit machten iPhones immer mal wieder Schwierigkeiten, wenn sie von nicht-zertifizierten Dienstleistern repariert wurden. Abgesehen von dem eingangs erwähnten Verlust der Touchfunktionalität zeigten letztes Jahr reparierte iPhone 7 unter iOS 11.0.3 ein ähnliches Verhalten. Apple reagierte seinerzeit mit einem Bugfix-Update. 2016 machte Apple über das Update auf iOS 9 alle iDevices mit repariertem Homebutton kurzerhand unbrauchbar, was eine Reihe von Sammelklagen und Entschädigungen Betroffener nach sich zog.In Kalifornien legte eine demokratische Abgeordnete vor einem Monat einen Gesetzentwurf zum „Recht auf Reparierbarkeit“ vor, der allzu strikte Reparaturpraktiken wie die von Apple verhindern soll. Apple dagegen betont immer wieder, dass Zertifizierungen für Dienstleistern unerlässlich dafür seien, qualitativ hochwertige Reparaturen zu gewährleisten.