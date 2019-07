Wegen „Hey Siri“-Befehl: HomePod-Nutzer genervt von neuem Apple-Werbespot

HomePod-Nutzer genervt von „AirPods – Bounce“

Apple möchte mit dem neuen YouTube-Spot „AirPods – Bounce“ zeigen, wie groß der Tragekomfort der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer ist. AirPods fühlten sich dank Qi-Ladecase und erweiterten Siri-Features noch nie so kabellos an wie jetzt mit der aktuellen Geräte-Generation, so die Werbebotschaft. Doch bestimmte Varianten des Clips sorgen bei diversen Apple-Nutzern für Ärger, den sie unter anderem über soziale Netzwerke wie Twitter äußern.Der Grund für den Frust ist simpel: In gekürzten Versionen des Werbespots spricht der Schauspieler den Sprachbefehl „Hey Siri“ aus, um zu demonstrieren, wie leicht sich der Sprachassistent bei der neuen Generation der AirPods aktivieren lässt. Doch nicht nur die Kopfhörer im Video fühlen sich davon angesprochen, sondern auch das ein oder andere Apple-Gerät von Anwendern.Die fast zweiminütige Version von „Bounce“ auf YouTube verzichtet komplett auf das Sprachkommando. Apple nutzt aber zusätzlich zu der kompletten Variante auch gekürzte Fassungen, die das Unternehmen über diverse Medien vertreibt und zum Beispiel in Werbepausen abspielen lässt. Einem Reddit-Eintrag zufolge enthält die Variante des Spots, die Apple auf Hulu verwendet, das Kommando „Hey Siri“.In manchen Fällen spielen Apple-Geräte wie der HomePod, die permanent auf den Sprachbefehl warten, nach dem Sprachbefehl des Werbespots beliebige Musik ab oder antworten mit „I’m here“. Manche HomePod-Nutzer zeigen sich so frustriert über die ungewollte Aktivierung ihres sprachgesteuerten Lautsprechers, dass sie ihn am liebsten ganz abstellen würden, um nicht mehr dem Risiko plötzlich abspielender Musik ausgesetzt zu sein.