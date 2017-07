Warum das Apple TV Marktanteile verliert und andere Anbieter gewinnen

Die erfolgreichsten Hersteller

Warum das Apple TV weniger attraktiv erscheint

Hohes Wachstum bei anderen

Mit dem Apple TV bewegt sich Apple in einer Boom-Branche, die deutliche Zuwachsraten verzeichnet. TV-Systeme, die sich per Box mit dem Internet verbinden oder auch direkt Zugang zu Online-Angeboten herstellen, stoßen auf immer mehr Kundeninteresse. Im Jahresvergleich lag die Wachstumsrate bei 10 Prozent. Mehr als die Hälfte der Anwender mit Online-Zugang für ihren Fernseher entschieden sich einer Studie zufolge für Boxen wie Apple TV, Chromecast, Fire TV oder vergleichbare Lösungen anderer Hersteller. Aus der Untersuchung geht allerdings hervor, dass Apple nicht Schritt halten kann - zumindest wenn man die reinen Verkaufszahlen betrachtet.In den USA erreicht Roku 38,9 Millionen Nutzer, Googles Chromecast kommt auf 36,9 Millionen Kunden. Auf dem dritten Platz rangiert das Amazon Fire TV mit 35,8 Millionen Anwendern. Während die Top 3 ziemlich nach beieinander liegen, gibt es anschließend eine große Lücke. Apple gewann nur 21,3 Millionen Kunden und hält damit einen Marktanteil von 12 Prozent. Vor drei Jahren waren es hingegen noch 13,5 Prozent, allerdings auch mit niedrigeren Stückzahlen.Die befragten Kunden haben eine klare Meinung, warum das Apple TV für sie weniger interessant als andere Geräte dieser Kategorie ist. Zwar fügt sich das Apple TV in Apples Ökosystem ein, allerdings bietet die Streaming-Box keine wesentlichen Funktionen, um den vier- bis fünfmal so hohen Preis im Vergleich zu Google, Amazon oder Roku zu rechtfertigen. Auch bei den angebotenen Inhalten hebt sich Apple nicht hervor. Als Grund für den Erfolg von Roku in den USA gilt, dass Roku mit allen wichtigen Anbietern Verträge abschließen konnte und somit das umfassendste Angebot liefert. Als neutraler Anbieter, der selbst nicht in der Content-Branche aktiv ist, falle Roku Expansion leichter, wie es in der Studie heißt.Laut eMarketers Prognose werden Apples Konkurrenten in den nächsten Jahren zwischen 20 und 30 Millionen neue Nutzer anziehen - bei Apple seien es bestenfalls vier Millionen. Allerdings hat auch Apple damit begonnen, stärker am Content-Angebot zu arbeiten und erste Inhalte selbst zu produzieren. Außerdem stellt sich natürlich wie bei anderen Apple-Produkten auch die Frage, ob die reinen Stückzahlen überhaupt aussagekräftig sind. Da Apple auf Marge und Plattformbindung setzt, ist das Unternehmen nicht darauf bedacht, um jeden Preis Marktführer bei den Verkaufszahlen zu sein.