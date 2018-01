Warum Apple auch 2018 noch ein LCD-iPhone vorstellt

Der Zweck des 6,1’’-LCD-iPhones

Es ist schon auffällig, wie sehr sich die Leaks aus der Zulieferindustrie beim Thema iPhone-Generation 2018 auf das kolportierte 6,1’’-Modell konzentriert. Auch die neueste Investormitteilung aus dem Hause KGI, in der Regel ein verlässlicher Gradmesser zum gegenwärtigen Entwicklungsstand von künftigen iPhones, beschäftigt sich nicht mit dem »dritten Modell«. Dieses soll neben einem direkten Nachfolger für das 5,8’’ große iPhone X und das 6,5’’ große »iPhone X Plus«, beide mit modernem OLED-Display ausgestattet, als einziges mit klassischem LC-Display daherkommen.Kaum etwas ist darüber bekannt, inwieweit sich die beiden OLED-Modelle vom heutigen iPhone X abheben sollen, welche neuen Features die Flagship-iPhones bekommen. Stattdessen mehren sich die Details zu dem günstigsten der drei Modelle, obwohl Nutzer hier sogar im Vergleich zum heutigen iPhone X einige Kompromisse eingehen müssen. Nicht nur fehlt das OLED-Display, auch das Gehäusematerial bestehe aus Aluminium statt Stahl und statt der hochwertigen Dualkamera erhalte es nur ein Kameramodul.Trotzdem geht KGI-Analyst Ming-Chi Kuo fest davon aus, dass jenes Modell alleine so oft ausgeliefert werden wird wie die beiden OLED-Modelle zusammen. Dies ist denn auch als die Hauptaufgabe des Gerätes aufzufassen: Marktanteile gewinnen. Denn obwohl an mehreren Stellen kostengünstigere Technologien zum Einsatz kommen, dürfte es das günstigste iPhone mit TrueDepth-Kamera und Face ID sein. Optisch wäre es kaum vom jetzigen Highend-iPhone X zu unterscheiden.Ein paar Vorteile brächte das 6,1’’-iPhone indes trotzdem mit. Durch den Einsatz des »Full Active LCD« von Japan Display könne die Breite des Displayrands auf 0,5 Millimeter reduziert werden. Außerdem erlaube ein kleineres Logic Board den Einsatz eines größeren Rechteck-Akkus. Dieser biete eine Kapazität von etwa 2.900 mAh. Als Preis prognostiziert Kuo einen Betrag zwischen 700 und 800 Dollar, also mindestens 20 Prozent günstiger als das iPhone X.