Warum Apple TV+ erfolgreich sein wird: Marktforscher prophezeien goldene Zeiten für Videostreaming

Eine Milliarde Abonnenten weltweit



Reese Witherspoon und Jennifer Aniston präsentierten Apple TV+

Foto: Apple

Lineares Fernsehen wird bedeutungslos

Angebotsbreite ist entscheidend

Etablierte Anbieter werden nicht verdrängt

Gute Marktchancen für Apple TV+: In einer internationalen Umfrage stößt Apples Streamingdienst, der im Herbst an den Start geht, auf großes Interesse. Außerdem zeigt die Untersuchung, dass die Video-Services zunehmend eine Konkurrenz für das klassische lineare Fernsehen darstellen und dieses schnell verdrängen werden.Weltweit nutzten im vergangenen Jahr bereits mehr als eine Milliarde Menschen die Streamingdienste von Netflix, Amazon, Hulu und anderen Anbietern. Das geht aus Daten von Statista hervor. Bis 2023 wird sich diese Zahl den Marktforschern zufolge um rund ein Viertel auf etwa 1,25 Milliarden Nutzer erhöhen. Apple stößt mit seinem zukünftigen Angebot also in einen Markt vor, der sich rasant entwickelt und sowohl dem kalifornischen Technik-Konzern als auch den Mitbewerbern allerbeste Chancen bietet.Darüber hinaus ersetzen die Streamingdienste für viele Anwender mehr und mehr das traditionelle Fernsehen. In den USA beispielsweise schalten einer Studie des Marktforschungsunternehmens Simon-Kutcher zufolge bereits 84 Prozent der Nutzer entsprechender Video-Services keine linearen Fernsehsender mehr ein. 62 Prozent halten das traditionelle Angebot über Antenne, Satellit oder Kabel sogar mittlerweile für bedeutungslos. "Eine zunehmende Zahl der Zuschauer zeigt den klassischen Sendern inzwischen die kalte Schulter", kommentiert Lisa Jaeger von Simon-Kutcher das Ergebnis der Studie. Die Befragten zögen die werbefreien Angebote der Streaming-Services vor.Die Entscheidung für einen bestimmten Dienst machen die Studienteilnehmer vor allem abhängig von Breite und Qualität der angebotenen Inhalte. Erst an zweiter Stelle rangiert der Preis. Apple TV+ hat den Marktforschern zufolge schon allein deshalb gute Erfolgsaussichten. 31 Prozent der Befragten in den USA gaben an, den Streamingdienst des iPhone-Herstelllers "auf jeden Fall" abonnieren zu wollen, 56 Prozent ziehen dies zumindest ernsthaft in Betracht. Lediglich für 13 Prozent ist das Angebot aus Cupertino uninteressant.Bemerkenswert ist die Tatsache, dass neue Anbieter wie Apple und Disney der Umfrage zufolge die etablierten Dienste offenbar nicht verdrängen werden. So erklärten 41 Prozent der Befragten, dass sie Apple TV+ zusätzlich zu ihrem bisherigen Video-Service nutzen würden. Ebenfalls 41 Prozent planen allerdings durchaus, mindestens eines ihrer bisherigen Abonnements zu kündigen. Angesichts der in den kommenden Jahren stark wachsenden Nachfrage bieten sich dennoch laut der Studie für alle Unternehmen gute Marktchancen.