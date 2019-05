Warren Buffett's Paper Wizard für iOS: Investorenlegende lädt zum Zeitungswerfen ein

Cook mit Cameo in Kurzclip



Warren Buffett's Paper Wizard

Apple-CEO Tim Cook besuchte am Wochende das Shareholder-Meeting von Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, die zu den Apple-Großaktionären gehört. Mit fast 250 Millionen Apple-Aktien (5 Prozent der Gesamtzahl) mit einem aktuellen Wert von fast 53 Milliarden US-Dollar ist Berkshire Hathaway der zweitgrößte Apple-Aktionär überhaupt. Nur von Coca Cola besitzt die Holdinggesellschaft noch mehr Unternehmensanteile. Cook zeigte sich vor Ort erwartungsgemäß begeistert von Buffetts Investitionsfreude.Zu Beginn der Veranstaltung erschien Cook in einem humoristischen Kurzfilm, in dem Buffett seinem jüngeren Selbst via Zeitmaschine rät, später einmal Apple-Aktien zu kaufen. Zudem taucht die Investorenlegende in einem geheimen Apple-Labor auf und präsentiert Pläne für eine neue App und andere Innovationen. Cook zeigt sich im Clip angetan von der Idee einer „Buffett-Anwendung“ und schlägt seinerseits ein Zeitungs-Wurfspiel vor – Buffett trug in seiner Kindheit Zeitungen aus und bot jahrelang Zeitungs-Werfwettbewerbe auf seinen jährlichen Aktionärstreffen an.Wie sich überraschend herausstellt, hat es das von Cook genannte Spielkonzept tatsächlich in Apples App Store geschafft. Ein dem echten Warren Buffet nachempfundenes Animoji begrüßt den Anwender auf dem Startbildschirm der Anwendung. In „Warren Buffett's Paper Wizard“ geht es für Nutzer darum, Zeitungen möglichst zielgenau an ihren jeweiligen Bestimmungsort zu schmeißen.Das Spiel beginnt in den Straßen von Omaha (Nebraska) – wo Berkshire Hathaway beheimatet ist – und endet nach mehreren Schwierigkeitsgrad-Steigerungen in Apples Heimatstadt Cupertino. Spieler müssen nicht nur geschickt beim Werfen der Zeitungen sein, sondern auch auf plötzlich auftauchende Hindernisse wie Autos oder Vögel achten. Als Bonus-Feature gibt es haptisches Feedback bei diversen Spielaktionen. Wer die Aufgaben meistert, bekommt zur Belohnung die Fantasiewährung Warren Bucks. „Warren Buffett's Paper Wizard“ für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 11. Das Spiel ist gratis verfügbar (Store: ).