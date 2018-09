Warnung bei langsamen Pulsschlag: Mit watchOS 5 auch auf älteren Modellen verfügbar

Schon bei der allerersten Watch aus dem Jahr 2015 verbaute Apple auf der Rückseite Sensoren zur Messung des Pulsschlags. Die Series 4 bringt eine ganze Reihe von neuer Gesundheitsfunktionen mit, so zum Beispiel Sensorik zur Erstellung eines Elektrokardiogramm, Erkennung von irregulärem Herzsschlag und eine Warnung bei zu hohem Ruhepuls.Zumindest eine Funktion wurde bei Besitzern älterer Watch-Modelle durch die Installation von watchOS 5 nachgerüstet: Beim ersten Start der Pulsmessungs-App wir der Nutzer gefragt, ob Warnungen bei zu niedrigem Pulsschlag aktivieren werden sollen. Erkennt die Apple Watch über 10 Minuten hinweg einen Pulsschlag niedriger als 40, 45 oder 50, erhält der Träger automatisch eine Benachrichtigung. Die Niedrig-Schwelle für die Warnungen lässt sich im Nachhinein auch in der Apple-Watch-App auf dem iPhone in der Health-Sektion anpassen und natürlich auch vollständig deaktivieren.Die Funktion steht nach Installation von watchOS 5 auf der Series 1,2 und 3 sowie auf der kommenden Apple Watch Series 4 zur Verfügung. Die im Jahr 2015 erschienene Apple Watch "Series 0" ist nicht mit watchOS 5 kompatibel und unterstützt somit auch die neue Pulsschlag-Warnung nicht.