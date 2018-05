WWDC-Kanal für Apple TV, WWDC-App für iOS (offiziell), WWDC-App für den Mac (inoffiziell)

WWDC-Keynote auf dem Apple TV

Update der WWDC-App

Die inoffizielle WWDC-App für den Mac

Wenn die diesjährige WWDC am 4. Juni wie üblich mit einer Keynote beginnt, stellt Apple auch wieder eine Live-Übertragung zur Verfügung. Diese wird nur geringfügig zeitversetzt ausgestrahlt und lässt sich entweder per Web-Stream oder den entsprechenden Kanal auf dem Apple TV verfolgen. Nutzer eines Apple TV der vierten und fünften Generation können jetzt ein Update der Event-App laden. Anschließend ist nicht nur wie zuvor schon Zugriff auf vergangene Veranstaltungen möglich, sondern am nächsten Montag auch auf die Übertragung des Bühnengeschehens. Die Vorgängermodelle setzen kein App-Update voraus, stattdessen erscheint der Event-Kanal automatisch.Wenige Tage vor Beginn der Entwicklerkonferenz hat Apple auch die offizielle WWDC-App aktualisiert. Diese ist nicht nur für Teilnehmer interessant, die vor Ort nach interessanten Vorträgen suchen und sich einen Stundenplan zusammenstellen, sondern auch für alle Daheimgebliebenen. Über die App lassen sich Live-Streams der Entwickler-Sessions verfolgen und Aufzeichnungen wiedergeben. Praktisch für Anwesende: Die WWDC-Eintrittskarte lässt sich via App auch in der Apple Wallet ablegen. Hat man sich im McEnery Convention Center zu San Jose hoffnungslos verirrt, dann hilft die Innenraum-Navigation weiter. Die offizielle WWDC-App lässt sich kostenlos laden (Store: ) und setzt iOS 11.2 oder neuer voraus.Von Apple gibt es die WWDC-App ausschließlich für iOS, nicht jedoch für den Mac. Um die Lücke zu schließen wurde aber ein inoffizielles Projek t gestartet, das wichtige WWDC-Inhalte auf den Mac bringt. Beispielsweise stehen ebenfalls Live-Sessions zur Verfügung, die sich filtern und durchsuchen lassen. Es ist damit außerdem möglich, Videoinhalte auf Chromecast-Geräte zu streamen. In der neuen Version bietet die App iCloud-Sync, Unterstützung für die Touch Bar sowie Kalender-Integration. Nähere Informationen findet man auf der Projektseite auf GitHub – wer sich zudem dazu berufen fühlt an der OpenSource-Entwicklung teilzuhaben, ist von den Machern herzlich dazu eingeladen.