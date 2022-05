WWDC 2022: Live-Event vor Ort – Tickets werden per Apple-Lotterie vergeben

„Special Event“ am 6. Juni im Apple Park

Apple eröffnet das neue „Developer Center“

Am Pfingstmontag, den 6. Juni beginnt Apples diesjährige World Wide Developers Conderence (WWDC). Eröffnet wird das fünftägige auch diesmal virtuell abgehaltene Entwicklertreffen wie stets mit der Keynote von Tim Cook und weiteren Managern des Unternehmens, direkt im Anschluss gibt es die traditionelle Präsentation namens „State of the Union“. Diese beiden – wahrscheinlich vorproduzierten – Programmpunkte werden nicht nur gestreamt, anders als in den von coronabedingten Einschränkungen geprägten Jahren 2020 und 2021 darf diesmal im Apple Park auch Publikum anwesend sein.Apple lädt Entwickler und Studenten anlässlich der WWDC-Eröffnung nämlich zu einem „Special Event“ auf den hauseigenen Campus in Cupertino ein. Die Teilnehmer können dort die Videos von Keynote und „State of the Union“ auf einer großen Leinwand verfolgen. Ebenfalls anwesend sein werden Apples Ankündigung zufolge Ingenieure und Experten des Unternehmens, sodass auch ein Austausch mit Mitarbeitern möglich ist. Der Eintritt zu diesem „Public Viewing“ ist ebenso wie die Teilnahme an den digitalen WWDC-Sessions frei. Um ein Ticket zu erhalten, muss man allerdings Mitglied im Apple Developer Program oder im Apple Developer Enterprise Program sein. Bewerbungen um einen der voraussichtlich sehr begehrten Plätze nimmt Apple vom 9. Mai, 18 Uhr MESZ, bis 11. Mai, 18 Uhr MESZ, entgegen. Die Vergabe erfolgt dann wegen der begrenzten Teilnehmerzahl im Losverfahren. Die Gewinner benachrichtigt Apple dann am 13. Mai um 3 Uhr MESZ.Die Teilnehmer des „Special Event“ werden am 6. Juni darüber hinaus die ersten Besucher im Apple Park sein, welche das neue „Developer Center“ in Augenschein nehmen können. Das Entwicklerzentrum wird nämlich im Rahmen der diesjährigen WWDC offiziell eröffnet. Details zu dieser Einrichtung, deren Aufbau der „Apple Fellow“ Phil Schiller im vergangenen Jahr im Rahmen des Rechtsstreits mit Epic Games enthüllte, hat das Unternehmen allerdings bislang nicht bekannt gegeben. Sicher ist lediglich, dass es im Rahmen der World Wide Developers Conference noch nicht mit Leben erfüllt sein wird, da alle Workshops und Sessions wie schon 2020 und 2021 rein virtuell stattfinden. Zu den Höhepunkten der Entwicklerkonferenz dürften wie stets die Ausblicke auf kommende Betriebssystemversionen zählen, heuer also macOS 13, iOS/iPadOS 16 und watchOS 9. Möglicherweise stellt Apple diesmal auch die eine oder andere Hardware vor. Branchenexperten rechnen unter anderem mit der Präsentation des M2 und eines neuen MacBook Air, im Gespräch ist auch ein AR- oder VR-Headset.