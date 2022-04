Gurman: Zwei neue Macs zur WWDC – oder kurz danach

Zwei neue Macs zur Jahresmitte

iMac Pro doch noch in Arbeit?

Die WWDC ist in erster Linie eine Veranstaltung für Entwickler, weswegen zunächst Software-Themen im Vordergrund stehen. Allerdings handelt es sich für alle anderen tech-interessierten Zuschauer ebenfalls um ein spannendes Event, immerhin gab es schon oft neue Hardware zu bestaunen. In den letzten Jahren zeigte Apple (neben den Systemupdates) unter anderem den Mac Pro sowie das Pro Display XDR, Aktualisierungen von MacBook Pro, MacBook und MacBook Air, den ersten HomePod – und kündigte im Juni 2020 zudem den Umstieg auf hauseigene Prozessoren an. Doch wie sieht es 2022 aus? Auch zu dieser Frage hat sich der Branchenexperte Mark Gurman nun noch einmal zu Wort gemeldet.Seiner Auffassung nach stehen die Chancen nicht schlecht, dass es auf der WWDC 2022 aktualisierte Hardware gibt. Wie bereits berichtet , zählt die Apple-Brille nicht dazu – obwohl das Unternehmen eigentlich ins Auge gefasst hatte, das Headset diesen Sommer erstmals zu zeigen. Stattdessen stehen aber Ankündigungen im Mac-Bereich an. Gurmans Informationen zufolge plane Apple, zur Jahresmitte zwei neue Macs zu zeigen, bei einem davon handle es sich um das MacBook Air. Zwar widmet sich die WWDC sonst eher Pro-Hardware, wie oben erwähnt war das MacBook Air vor fünf Jahren auch schon einmal Thema der Entwicklerkonferenz.Interessanterweise hat Gurman seinen Glauben an den iMac Pro noch nicht aufgegeben. Obwohl Apple den iMac 27" einstellte, ohne einen Nachfolger zu präsentieren, sieht Gurman die iMac-Palette weiterhin eher zweigleisig aufgestellt – und zwar mit dem iMac 24" sowie einer größeren/schnelleren Variante. Auch beim Mac mini sowie dem kleinen iMac geht Gurman von Aktualisierungen im laufenden Jahr aus – möglicherweise dann bereits mit einem M2-Chip. Zum Mac Pro, das letzte Modell im Sortiment mit Intel-Prozessoren, hat der Branchenexperte hingegen keine neuen Informationen. Von Ming-Chi Kuo war hingegen im März zu hören, Apple präsentiere den Mac Pro erst 2023, man solle sich für 2022 keine großen Hoffnungen machen.