Vor fünf Jahren: Das "Hello Again"-Event mit MacBook Pro (Touch Bar) und viel Enttäuschung

Wenige Neuerungen, mehrere Rückschritte

Beispiellose Konfusion im Angebot

Fünf Jahre später: Es hat sich enorm viel getan

Vor genau fünf Jahren fand ein Apple-Event statt, dessen Inhalte noch auf Jahre kontrovers bleiben sollten. Der Titel "Hello Again" griff einen Kurzslogan auf, den man sowohl vom ersten Macintosh als auch dem ersten iMac kannte. Dementsprechend hoch war die Erwartungshaltung – wenn Apple derart eindeutig auf zwei revolutionäre Produkte anspielte, musste es wohl erneut einschlagende Neuerungen geben. Als das Event allerdings nach 80 Minuten endete, lautete die häufigste Frage: "Das soll es gewesen sein?", die Enttäuschung überwog so deutlich wie selten nach einer Apple-Veranstaltung.Lediglich die (gerade erst wieder abgeschaffte) Touch Bar war wirklich neu, ansonsten sorgten das MacBook Pro 15" (2016) eher durch abgeschaffte Funktionen und immense Speicher-Aufpreise für Diskussionen. MagSafe fiel weg, ebenso SD-Card, HDMI und USB 2 – stattdessen übernahm Thunderbolt 3. Das galt zwar einerseits eine gute Entscheidung, immerhin kann der Anschluss Peripherie direkt mit Strom versorgen, andererseits begann für die Nutzer spätestens jetzt die "Adapteritis". Gänzlich fehlten hingegen Themen wie die Zukunft des hoffnungslos veralteten Mac Pro sowie zum iMac oder Mac mini. Es erschien zudem, kein neues Thunderbolt-Display, stattdessen war mit dem Aus der Gerätekategorie zu rechen.Ebenfalls sehr schlecht kam an, wie konfus sich das Notebook-Sortiment seit Oktober 2016 zeigte. Wer ein 13"-Notebook wollte, konnte nun wählen aus MacBook Air 13", MacBook Pro 13" (alt), MacBook Pro 13" (neu, aber weniger Anschlüsse und Ausstattung) und MacBook Pro 13" (neu und mit Touch Bar). Auch das 2015er MacBook Pro bleib erhalten – zudem das MacBook ohne Namenszusatz mit 12"-Display. " Apple verliert den Kurs im Mac-Bereich ", lautete damals unser Kommentar zu dieser verwirrenden Gestaltung samt uralter, aber dennoch sehr teurer Hardware.Das erst kürzlich absolvierte Mac-Event für das neue MacBook Pro 16" zeigte hingegen, wie viel der damals geäußerten Kritik sich Apple zu Herzen nahm. Schon das letzte Intel-Modell (2019) hatte die weitgehend misslungene Butterfly-Tastatur durch das Magic Keyboard mit konventioneller Tastenanordnung samt physikalischer Escape-Taste ersetzt, nun kehrten zudem die Funktionstasten zurück – und eben MagSafe, SD-Card und HDMI. Schon 2019 hatten wir den 2016er Kommentar noch einmal unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die Situation bei weitem nicht mehr so schlecht aussieht – 2021 scheint das 2016er Event nun endgültig abgearbeitet und überwunden zu sein.