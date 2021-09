Vor dem Event: iPad-Verfügbarkeit schwindet – und Apples Hashflag erscheint

Apple hat wieder eine Event-Hashflag

Wenn kurz vor einem Apple-Event die Verfügbarkeit eines Produkts deutlich nachlässt, war dies in der Vergangenheit oft ein untrügliches Zeichen. Meistens war aus derlei Lieferprognosen abzulesen, dass es wohl Aktualisierungen auf der bevorstehenden Veranstaltung gibt. Apple setzt das Datum in diesen Fällen auf einen Termin deutlich nach dem Event, sodass Bestellungen nicht mehr direkt dann ausgeführt werden, wenn bereits neue Geräte bereitstehen. Genau dies ist jetzt beim iPad passiert. Die Variante ohne Namenszusatz ist nämlich nicht mehr sofort verfügbar, stattdessen lautet Apples Prognose nun "1. Oktober" oder später.Da die Angabe auf alle Konfigurationsmöglichkeiten zutrifft und es zudem im Vorfeld Gerüchte über Modellaktualisierungen gab, dürften sich jene Berichte wohl bewahrheiten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist also davon auszugehen, auf dem Event am kommenden Dienstag neben dem iPhone 13 und der Apple Watch 7 auch die 9. Generation des Standard-iPads zu sehen. Angeblich kommt dann ein A13 Bionic anstatt des bislang verbauten A12 zum Einsatz, andere Umstellungen sind eher nicht zu erwarten.Apples Event-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – auch auf Twitter. Dort gibt es wieder eine sogenannte "Hashflag" bzw. den "Customized Hashtag". Diese Bild-/Wort-Kombinationen dienen Marketing-Kampagnen. Twitter bietet jene auffällige Gestaltung aber nicht kostenlos an, sondern lässt sich für die Schaltung entlohnen. Mit der Registrierung von Hashflags hatte Apple übrigens zum September-Event 2020 begonnen und seitdem stets eine solche Grafik verwendet.Für das "California streaming"-Event handelt es sich um ein Apple-Logo in der Farbgebung der Einladungsgrafik. Im Gegensatz zu normalen Hastags fällt jene Gestaltung natürlich wesentlich stärker auf. Wie viel Apple für die Hashflag bezahlen muss, ist übrigens nicht bekannt. Schätzungen zufolge kann die Werbemaßnahme allerdings bei einer Million Dollar oder sogar noch mehr liegen.