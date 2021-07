Vor 20 Jahren: Das Ende des Power Mac G4 Cube

Kein Lüfter, zu viel Wärme

2022 könnte es wieder einen Cube geben – sagen Gerüchte

Vergleicht man Absatzzahlen und Kultstatus, so ergibt sich beim Power Mac G4 eine bemerkenswerte Diskrepanz. Selten wurde einem Mac-Modell, das so wenige Kunden haben wollten, derartiger Kultstatus zuteil. Ohne Zweifel war der Cube einer der hübschesten Macs und daher nicht nur ein Computer, sondern geradezu ein dekorativer Einrichtungsgegenstand. Gleichzeitig musste dies dem Kunden des Jahres 2000 auch einiges Wert sein, denn selbst in der kleinsten Ausbaustufe mit 450 MHz waren mindestens 1799 Dollar erforderlich. Legte man in erster Linie Wert auf Performance, so war ein herkömmlicher Power Mac die bessere Wahl, denn für 200 Dollar weniger erhielt man bessere Leistung und Ausstattung.Der Power Mac G4 Cube hatte jedoch noch mit ganz anderen, viel schwerwiegenderen Problemen als dem Preis zu kämpfen. Überhitzung und daraus resultierende, deutlich sichtbare Risse im Gehäuse zählten zu häufigen Schwierigkeiten – das lüfterlose Konzept erwies sich diesbezüglich als Fehlentscheidung. Schnell sprach sich herum, dass der Power Mac G4 Cube wohl tatsächlich besser in der Vitrine anstatt als Pro-Rechner aufgehoben war. Jene Kritik war freilich nicht ganz gerecht, denn auf derlei kompaktem Raum so viel Leistung zur Verfügung zu stellen, war damals alles andere als selbstverständlich.Es dauerte nur ein Jahr, bis Apple das Cube-Experiment beendete und den Acrylglas-Würfel wieder aus dem Sortiment nahm. Fans des Cubes träumen seitdem von einer Neuauflage – und glaubt man Berichten der letzten Monate, so könnte der Wunsch 2022 wahr werden. Angeblich hat Apple vor, den Mac Pro nicht nur im großen Tower-Gehäuse, sondern etwas später zudem in einer anderen Variante, nämlich in Würfelform anzubieten. Sicherlich sieht jener Cube dann anders als der vor genau 20 Jahren eingestellte Vorfahre aus, allerdings ist die Würfel-Idee wohl doch nicht so tot. Bloomberg zufolge werde das Design zumindest an den ersten Cube erinnern.