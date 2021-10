Vor 10 Jahren: Tim Cooks erste Keynote (mit Video)

Anderer Tonfall, andere Geschwindigkeit

Das Oktober-Event 2011

Auf der WWDC 2011 hatte Steve Jobs seine letzte Keynote gegeben, sichtlich angeschlagen und von seiner Krankheit gezeichnet. Wenige Tage später sprach er noch vor dem Stadtrat Cupertinos, um für das Bauprojekt des Apple Parks zu werben – anschließend gab es keine öffentlichen Auftritte mehr. Tim Cook, seit August 2011 offiziell Apple-CEO, seit Januar 2011 bereits in Vertretung an der Konzernspitze, hatte daher beim Herbst-Event im Oktober 2011 seinen ersten großen Bühnenauftritt. Am Vortag kursierten Gerüchte, Jobs werde möglicherweise noch einmal persönlich einen Teil der Präsentation übernehmen, wozu es allerdings nicht kam. Nur eineinhalb Tage nach dem Event verstarb Jobs, zum Zeitpunkt der Veranstaltung war er bereits nicht mehr in der Lage, das Bett zu verlassen.Wer sich die souveränen, selbstbewussten und lebendigen Auftritte Tim Cooks der letzten Jahre ansieht, erkennt deutlich, wie viel er hinzulernte. Bei der Bühnenpremiere im Oktober 2011 fühlte sich der CEO wohl noch nicht durchgängig wohl in seiner Haut, zumal enorme Erwartungshaltung herrschte und Cook zuvor nur Kurzauftritte absolviert hatte. Kaum jemand beherrschte Präsentationen derart perfekt wie Steve Jobs, der sprichwörtlich auch Sand in der Wüste verkaufen konnte. Tim Cook eröffnete die Veranstaltung hingegen wesentlich ruhiger – und in jenem bedächtigen "Alabama Drawl", den er im Laufe seiner Tätigkeit als CEO deutlich zurückfuhr.Dennoch gab es durchaus Lob für Cooks Auftritt, auch wenn die Apple-Welt teilweise den fulminanten Jobs-Auftritten hinterhertrauerte. "Er hat sich gut geschlagen", lautete der häufigste Kommentar von Branchenexperten – gleichzeitig aber auch die Befürchtung, Events könnten angesichts des ruhigeren Tonfalls an Schwung verlieren. Als wichtigste Neuerung gab es im Oktober 2011 übrigens das iPhone 4s zu sehen, welches erstmals den Sprachassistenten Siri mitbrachte und zudem mit deutlich verbesserter Kamera aufwartete. Zu den weiteren Themen zählten aktualisierte Modelle des iPod nano (mit Ziffernblättern!) sowie des iPod touch. Gleich zwei weitere Apple-Dienste erblickten zudem das Licht der Software-Welt, zusammen mit iOS 5 führte Apple iMessage ein, selbiges traf auf "Find my Friends" zu.